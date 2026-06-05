Sinh viên nghiên cứu khoa học được doanh nghiệp top đầu ưu tiên tuyển dụng

Bên lề lễ tổng kết “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (NCKH) năm 2025-2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) ngày 5/6, bà Mai Linh Giang, Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cho biết việc đơn vị này tham gia các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học ở nhiều trường đại học nhằm mục tiêu tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao từ sớm.

“Chúng tôi mong muốn tìm các sinh viên chất lượng cao về làm cho doanh nghiệp. Do đó, các giải thưởng sinh viên đạt được là một trong những bảo chứng để doanh nghiệp lấy làm căn cứ khi tuyển dụng”, theo bà Linh Giang.

Sinh viên với sản phẩm nghiên cứu khoa học được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Duy Thành).

Giữa các sinh viên cùng nộp hồ sơ xin việc vào đơn vị này, những em từng nghiên cứu khoa học và đoạt giải thưởng, thường được ưu tiên số 1 trong tuyển dụng.

“Hàng năm, có nhiều ý tưởng mới của sinh viên ở các ngành như: AI, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Điện tử viễn thông…, được đưa vào ứng dụng tại doanh nghiệp.

Chúng tôi rất trân trọng giá trị của các bạn qua kết quả học tập và các giải thưởng các em đạt được”, bà Linh Giang nhấn mạnh.

Chuyên gia này cho biết thêm, mặc dù sinh viên nghiên cứu khoa học có lợi thế trong tuyển dụng nhưng các em vẫn gặp nhiều rào cản, trước hết là các nghiên cứu thiếu thực tiễn, bản thân sinh viên tham gia nghiên cứu còn thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề và thiếu kinh phí thực hiện. Chính điều đó cần thiết có sự kết hợp "3 nhà", nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học.

Bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, cũng cho hay, trong quá trình tuyển dụng nhân sự bà nhận thấy, những sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học hoặc đổi mới sáng tạo có năng lực rất tốt trong công việc và tự chủ trong hoạt động tìm tòi, sáng tạo.

“Các sinh viên này không chỉ nắm vững kiến thức trên nhà trường mà còn chủ động nắm bắt công việc, chủ động trong các dự án và hoàn thành tốt làm việc nhóm.

Đây là những yếu tố rất được khuyến khích trong doanh nghiệp và được doanh nghiệp này ưu tiên trong tuyển dụng nhân sự”, đại diện này khẳng định.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Tại lễ tổng kết, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết năm học 2025-2026, hoạt động nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo của nhà trường phát triển mạnh mẽ.

Toàn đại học có 706 công trình nghiên cứu khoa học, với sự tham gia của 2.229 sinh viên và sự hướng dẫn của 376 thầy cô giảng viên.

So với 4 năm trước, số lượng công trình nghiên cứu tăng gấp đôi (từ 327 công trình tăng lên 706).

“Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rõ, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trục chính để phát triển đất nước trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của các trường đại học không chỉ dạy học và truyền thụ kiến thức mà giúp các em kiến tạo, có nhiều đóng góp cho xã hội", PGS.TS Huỳnh Đăng Chính chia sẻ.

Ông cho rằng, những giải thưởng được trao cho sinh viên hôm nay rất là đáng tự hào nhưng đây chưa phải đích đến của các em.

"Thời gian gần đây, trí tuệ nhân tạo công nghệ số phát triển nhanh, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, thế hệ trẻ không chỉ bồi dưỡng kiến thức mà còn cập nhật công nghệ mới, tiên phong ứng dụng để sáng tạo ra các sản phẩm mới.

Để làm được điều này, các em cần đổi mới sáng tạo, ước mơ, khát vọng và dám dấn thân trong nghiên cứu khoa học", ông Chính nói.