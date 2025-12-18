Sinh viên năm nhất xây dựng dự án công nghệ từ dữ liệu của 43.000 sân bay

Xây dựng demo (phương án) mô phỏng chuyến bay từ dữ liệu thật

Trong bài tập cuối môn lập trình cơ sở, các nhóm sinh viên sử dụng ngôn ngữ Python kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB để xây dựng phần “lõi” (Back-end) của một trò chơi mô phỏng.

Thay vì làm việc với dữ liệu giả lập, các nhóm phải xử lý bộ dữ liệu thật của hơn 43.000 sân bay và thông tin các quốc gia trên thế giới. Đây là thử thách buộc sinh viên làm quen với việc truy xuất, lọc và tối ưu dữ liệu ở quy mô lớn - kỹ năng cốt lõi của Big Data Management ngay từ học kỳ đầu tiên.

Trên nền dữ liệu này, sinh viên được phép sáng tạo ý tưởng game cho người chơi từ 12 tuổi trở lên. Nhiệm vụ xoay quanh việc điều khiển máy bay di chuyển giữa các sân bay, tính toán lộ trình, quản lý nhiên liệu, khí thải CO₂ và đồng bộ logic giữa Python và SQL.

Sinh viên thuyết trình về dự án Gflight với các đoạn mã liên quan đến chức năng điều khiển, tạm dừng trò chơi, và tạo ra chướng ngại vật (Ảnh: BTC).

Hai nhóm sinh viên lựa chọn hai hướng tiếp cận khác nhau: game hành động “Bullet Hell” thiên về phản xạ, và mô phỏng “Phi cơ cho khách VIP” tập trung vào tính toán điều kiện bay an toàn.

Sinh viên trình bày về “Phi cơ cho khách VIP” - dự án game mô phỏng nhiệm vụ vận chuyển khách hàng đặc biệt (Ảnh: BTC).

“Tuy việc tự viết code ban đầu rất khó và phải tìm hiểu nhiều, nhưng khi những dòng lệnh chạy đúng, tạo được giao diện tương tác cơ bản thì chúng em rất hào hứng, có thêm động lực. Qua đây, em hiểu rõ hơn rằng lập trình là giải quyết bài toán thực tế, chứ không chỉ là thao tác gõ phím”, Đoàn Đình Anh - sinh viên năm nhất Finland Metropolia Vietnam chia sẻ.

Giảng viên - “mentor” đồng hành cùng sinh viên nâng tầm dự án thực chiến

Sau phần trình bày, các giảng viên trong vai trò mentor (người hướng dẫn) trực tiếp phản biện về cấu trúc dữ liệu và khả năng tối ưu thuật toán của từng nhóm. Việc khai thác bộ dữ liệu sân bay toàn cầu giúp sinh viên năm nhất sớm làm quen với các kỹ năng nền tảng của Quản lý dữ liệu lớn, từ làm sạch, tích hợp đến ứng dụng dữ liệu vào sản phẩm lập trình ngay trong học kỳ đầu tiên.

Theo đại diện chương trình, cách tiếp cận này không chỉ thể hiện rõ triết lý đào tạo ứng dụng của Phần Lan mà còn trang bị cho sinh viên năng lực cốt lõi để xử lý dữ liệu và triển khai sản phẩm sớm, tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường tuyển dụng hiện nay.

Ngoài học kỹ thuật, các dự án thực chiến như thế này còn giúp sinh viên hình thành tư duy sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm, phân tích yêu cầu, và viết tài liệu mô tả yêu cầu phần mềm (SRS) - những tiêu chí doanh nghiệp coi trọng khi tuyển kỹ sư công nghệ.

“Điểm khác biệt là sinh viên tự xây dựng từ logic hệ thống đến trải nghiệm người dùng - cách các em được học tư duy của nhà phát triển chứ không chỉ là người viết mã”, TS. Phạm Văn Đại -Trưởng khoa CNTT thông minh Finland Metropolia Vietnam nhận định.

Bước đệm vững chắc cho sinh viên công nghệ thông tin thông minh từ các dự án thực tế

Dù mới chỉ là bản demo đầu tiên, dự án cho thấy tiềm năng nâng cấp lớn. Theo lộ trình đào tạo, khi chuyển sang học phần phần cứng, sinh viên tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, hướng tới phiên bản game chạy trực tiếp trên trình duyệt Chrome hoặc Firefox.

TS Phạm Văn Đại, Trưởng khoa CNTT thông minh trực tiếp theo dõi và cố vấn cho các dự án công nghệ tương lai của sinh viên (Ảnh: BTC).

“Việc sinh viên nghiên cứu bộ dữ liệu và phát triển sản phẩm chạy được không chỉ khẳng định tính ứng dụng thực tế của kiến thức lập trình mà còn mở ra tiềm năng phát triển cho dự án. Các bạn có nhiều hướng để phát triển một ứng dụng quản lý bay cơ bản, được sử dụng như công cụ giảng dạy hoặc học tập trực quan. Đây là bước đệm quan trọng để các em tiếp tục tối ưu thuật toán và phát triển giao diện Web hoàn chỉnh hơn ở giai đoạn tiếp theo”, TS. Đại nhấn mạnh.

Khi hành trình đào tạo tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mũi nhọn như AI, IoT, An ninh mạng và phân tích dữ liệu lớn, sinh viên Finland Metropolia Vietnam hoàn toàn có khả năng trở thành những kỹ sư công nghệ sở hữu portfolio (danh mục) thực chiến dày dặn, tự tin trên thị trường tuyển dụng đang khát nhân lực chất lượng cao.