Sinh viên đếm ngược từng phút chờ đăng ký "chuyến xe 0 đồng" về quê ăn Tết

Lô Thị Yến, sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đang háo hức chờ đến 18h ngày 28/01 - giờ mở link đăng ký "chuyến xe 0 đồng". Nữ sinh Nghệ An lên sẵn kế hoạch tỉ mỉ, chọn quán net có đường truyền tốt để kịp giành một chiếc vé về quê ăn Tết.

“Số lượng vé ít so với số sinh viên có nhu cầu, em hy vọng sẽ gặp may mắn", Yến chia sẻ.

Với Yến, việc tìm được một tấm vé xe giá rẻ về quê ăn Tết thực sự là một cuộc chiến. Mỗi lần về quê dịp lễ Tết, Yến thường phải gọi cho 2-3 nhà xe. Nhiều khi, để tiết kiệm, Yến còn xin nghỉ học trước 1-2 buổi để tránh ngày chính lễ đông đúc, đồng thời giá vé cũng rẻ hơn.

Bởi thế, thông tin nhà trường cung cấp chuyến xe 0 đồng cho sinh viên khiến Yến xúc động.

Sinh viên háo hức chờ đăng ký chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết (Ảnh: Quỳnh Chi).

Chiều 27/1, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát thông báo về chương trình "chuyến xe 0 đồng" đưa sinh viên về quê ăn Tết

Theo đó, chương trình sẽ tổ chức 12 chuyến xe đưa sinh viên về các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai và Sơn La.

Mỗi tỉnh sẽ có một xe 45 chỗ, xuất phát từ trường vào ngày 7/2 (tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch) về trung tâm các tỉnh nói trên.

Nhà trường sẽ mở link đăng ký từ 18h ngày 28/1 đến 8h ngày 29/1. Do số lượng xe và ghế ngồi có hạn, việc đăng ký sẽ ưu tiên các sinh viên đăng ký sớm theo thứ tự.

"Khi đọc được email, em thực sự vui. Nó đến đúng vào lúc em đang lo lắng nhất về chuyện tàu xe", Yến bộc bạch.

Đỗ Trà My, sinh viên năm 3 quê Sơn La, cũng có chung cảm nhận. Quãng đường về quê của My dài hơn 300km, tiền vé xe xấp xỉ nửa triệu đồng do bị đẩy lên vào dịp Tết.

"Em đi học xa đã 3 năm, bố mẹ ở quê làm nương nên kinh tế không hề dư dả. Khoản tiền vé xe đó đối với sinh viên như em là cả một vấn đề lớn", My tâm sự.

Khi biết mình thuộc diện được hỗ trợ xe miễn phí, My thở phào, sau đó là cảm giác ấm lòng khi được Nhà trường quan tâm, chăm sóc như người thân trong gia đình vậy.

“Những chương trình như thế này khiến sinh viên cảm thấy mình không hề đơn độc nơi đất khách quê người. Nó tiếp thêm động lực cho chúng em rất nhiều trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết", Yến chia sẻ.

My cũng bày tỏ sự tự hào: "Em thấy đây là một sự quan tâm thiết thực cho sinh viên. Tự hào mái trường Nhân văn của chúng em”.