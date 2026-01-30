“Siết” đăng ký nguyện vọng ngành Sư phạm, thí sinh từng đỗ NV 5 ý kiến

Năm 2025, Huyền thi tốt nghiệp THPT và đạt 26,5 điểm khối C00. Với ước mơ trở thành giáo viên, Huyền đặt 7 nguyện vọng đầu tiên vào ngành Sư phạm. Nhưng cô trượt cả 4 nguyện vọng đầu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuối cùng, Huyền đỗ vào một trường Sư phạm khác ở nguyện vọng thứ 5.

“Mức điểm của em là mức điểm rất khó xếp nguyện vọng, bởi chưa đủ cao để vào các trường Sư phạm top đầu, nhưng không thấp để không dám đăng ký ngành Sư phạm. Vì thế, em đặt đến 4 nguyện vọng ở hai trường đại học lớn và 3 nguyện vọng ở 2 trường đại học nhỏ hơn”, Huyền chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Huyền cho rằng, việc dự thảo quy chế tuyển sinh đại học mới siết chặt điều kiện đăng ký nguyện vọng ngành Sư phạm, chỉ cho phép thí sinh đặt nguyện vọng từ 1 đến 3 sẽ gây thiệt thòi đáng kể.

“Nếu quy định này được áp dụng, những thí sinh đạt 26-27 điểm như em sẽ không có cơ hội vào Sư phạm. Bởi tâm lý thí sinh chúng em ai cũng đặt kỳ vọng khi sở hữu mức điểm đó. Em cũng tin rằng đó là mức điểm đạt yêu cầu để có thể học tập tốt và trở thành giáo viên giỏi trong tương lai”, Huyền nói.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Cùng quan điểm, Nguyễn Hà Thương, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, bày tỏ lo lắng trước dự thảo quy chế mới. Hà Thương xác định mục tiêu hàng đầu là Sư phạm, dự kiến sẽ đặt ít nhất 5 nguyện vọng các trường Sư phạm tại Hà Nội. Tuy nhiên, em có thể sẽ phải thay đổi mục tiêu.

“Em sẽ vẫn đặt 3 nguyện vọng đầu tiên vào Sư phạm, nhưng từ nguyện vọng 4 trở đi sẽ đăng ký ngành khác, có thể là kinh tế. Vốn em định đặt cả 5 nguyện vọng đầu tiên là Sư phạm”, Thương bày tỏ.

Thầy N.V.T, giáo viên THPT tại Hà Nội, cho rằng, quy định yêu cầu thí sinh đăng ký Sư phạm chỉ trong các nguyện vọng từ 1 đến 3 sẽ tạo ra nghịch lý về công bằng. Theo đó, thí sinh đạt điểm cao hơn vẫn bị loại chỉ vì đặt ngành Sư phạm từ nguyện vọng thứ 4 trở đi, trong khi thí sinh điểm thấp hơn nhưng đặt đúng thứ tự lại được xét trúng tuyển.

Khi đó, thứ tự nguyện vọng trở thành rào cản, làm sai lệch nguyên tắc cạnh tranh dựa trên năng lực.

Bên cạnh đó, theo ông T, việc áp đặt ràng buộc riêng với ngành Sư phạm, trong khi các ngành đặc thù khác như Y khoa, Luật… không chịu điều kiện tương tự, dẫn tới sự thiếu bình đẳng giữa các ngành trong cùng một hệ thống tuyển sinh.

"Quy định này cũng gây bất lợi cho nhóm thí sinh có học lực khá giỏi. Cùng một năng lực học tập nhưng kết quả trúng tuyển lại phụ thuộc vào thao tác sắp xếp nguyện vọng. Thay vì sử dụng các công cụ chuyên môn để sàng lọc động cơ và năng lực người học Sư phạm, quy định này chuyển rủi ro sang thí sinh, khó bảo đảm nguyên tắc công bằng trong tuyển sinh", ông N.V.T nói.

Chiều 28/1, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học mới với thay đổi đáng chú ý ở đầu vào ngành Sư phạm.

Cụ thể, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ngành này và ngành Giáo dục mầm non phải thực hiện đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3.

Điều này có nghĩa, nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng Sư phạm từ thứ tự thứ 4 trở đi, hệ thống sẽ không ghi nhận kết quả trúng tuyển.

Đây cũng là một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo quy chế mới.

Như quy định hiện hành, ngưỡng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên được công bố hằng năm và do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp quyết định.

Với các phương thức tuyển sinh không thuần túy dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đào tạo không chính quy, thí sinh vẫn phải đáp ứng ngưỡng chất lượng tối thiểu về học lực và kết quả học tập phổ thông.

Theo đó, thí sinh phải đồng thời đạt học lực giỏi trở lên, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển phải đạt 20 điểm trở lên.

Riêng chương trình đào tạo giáo viên đòi hỏi thi năng khiếu như Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm mầm non, thí sinh cần có học bạ đạt học lực khá và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 điểm trở lên.