Sẽ mở Trường Văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên, tuyển 1.000 học sinh

Ngày 8/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương của Bộ Công an về việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên. Theo chủ trương của Bộ Công an, Trường Văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên có trụ sở tại phường Tân Lập (Đắk Lắk) là đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trường có quy mô đào tạo 1.000-1.500 học sinh ở các cấp tiểu học, THCS, THPT, giáo dục đặc biệt. Trong năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển khoảng 1.000 học sinh trên địa bàn tuyển sinh, gồm các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng.

Đối tượng tuyển sinh của Trường Văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên là học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, không nơi nương tựa, bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng...).

Bộ Công an giao Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và Công an các tỉnh liên quan xây dựng, hoàn chỉnh đề án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên để tổ chức tuyển sinh và khai giảng vào năm học mới 2026-2027.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk quán triệt các đơn vị chức năng, công an cấp xã cần nỗ lực, chuẩn bị đầy đủ về pháp lý, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, tập trung khảo sát nhu cầu tuyển sinh để đưa Trường Văn hóa Công an nhân dân Tây Nguyên đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Việc thành lập các trường liên cấp nội trú do cơ quan công an quản lý là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của lực lượng Công an nhân dân trong việc hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.