Sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh giật mình lo bữa ăn bán trú của con

Ban phụ huynh đi kiểm tra bếp ăn, về thông báo tình hình như “văn mẫu”

Chị Hoàng Thị Hà có hai con đang học tiểu học và mầm non trên địa bàn xã Hoài Đức, Hà Nội. Trong suốt 4 năm qua, chị chưa một lần được vào bếp ăn trường học của hai con để kiểm tra chất lượng suất ăn bán trú.

“Đó là việc chỉ thành viên ban phụ huynh mới được làm. Nếu không nằm trong ban phụ huynh mà đề nghị nhà trường cho vào bếp ăn để kiểm tra, phụ huynh sẽ bị xem là thành phần không bình thường”, chị Hà nói lý do.

Hồi tháng 1 năm nay, khi 130 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, chị Hà cùng một số cha mẹ học sinh khác đã có ý kiến trong nhóm lớp về việc ban phụ huynh cần kiểm tra bếp ăn tích cực hơn, nắm rõ nguồn gốc thực phẩm nhập về nhà trường từ đâu và như thế nào.

Tuy nhiên, đáp lại những ý kiến này, trưởng ban phụ huynh nói: "Nếu ai lo lắng, không tin tưởng nhà trường thì tự đi kiểm tra".

Thông thường, ban phụ huynh lớp đi kiểm tra bữa ăn bán trú trường học định kỳ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Hôm qua (30/3), khi báo chí thông tin về một công ty thực phẩm đưa thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi vào bếp ăn của nhiều trường mầm non và tiểu học trên địa bàn Hà Nội, lớp con chị Hà không có bất kỳ ý kiến nào. Chị Hà cho rằng “nói cũng không có ích gì”, đồng thời cũng không biết trường mua thực phẩm từ đâu, có liên quan gì tới công ty kia hay không.

Với lớp con nhỏ đang học mẫu giáo, ban phụ huynh kiểm tra bếp ăn thường xuyên hơn. Song, không vì thế mà chị Hà tin tưởng hơn.

“Sau mỗi chuyến kiểm tra đó, ban phụ huynh sẽ nhắn lên nhóm lớp một nội dung thông báo như văn mẫu, 10 lần như 1”, chị Hà cho hay, đồng thời cho phóng viên xem các tin nhắn với những nhận định giống nhau như: “...quy trình tiếp nhận khá chặt chẽ, thực phẩm được kiểm tra nguồn gốc, tình trạng tươi sạch trước khi nhập, cân đo đầy đủ và ghi chép rõ ràng, khu vực sơ chế và chế biến cũng sạch sẽ, gọn gàng, nhân viên bếp làm việc đeo găng tay và đảm bảo vệ sinh, các nguyên liệu như rau, thịt, cá đều tươi, nhìn đảm bảo chất lượng… Nhà trường làm rất cẩn thận nên các bố mẹ có thể yên tâm về bữa ăn hàng ngày của các con".

Chị Phan Thị Hằng (phường Minh Khai, Hà Nội) có nhiều năm làm trong ban phụ huynh lớp, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra bếp ăn bán trú định kỳ, giãi bày: “Không biết phải thông báo gì hơn cho phụ huynh. Vì chúng tôi chỉ nhìn bằng mắt thường”.

Theo lời chị Hằng, ban phụ huynh các lớp thay phiên nhau kiểm tra bếp ăn và suất ăn bán trú theo lịch đã đăng ký trước đó với nhà trường. Nội dung phụ huynh được kiểm tra gồm: thực phẩm sơ chế, định lượng thực phẩm, vệ sinh khu vực chế biến, suất ăn thành phẩm… Chị Hằng chưa bao giờ được xem hoá đơn mua bán thực phẩm của nhà trường.

Khi được hỏi về đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường là ai, chị Hằng nói không biết.

“Tôi nhớ nhà trường đã từng thông báo về đơn vị cung cấp trong buổi họp phụ huynh đầu năm nhưng không mấy ai để ý. Thông tin này cũng không đăng công khai trên web trường”, chị Hằng chia sẻ.

Nhiều trường học không công khai tên đơn vị cung ứng thực phẩm trên web trường

Khảo sát nhiều trường tiểu học tại địa bàn các phường Xuân Phương, Phương Canh, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông…, phóng viên không tìm được bất kỳ thông tin nào về đơn vị cung ứng thực phẩm cho nhà trường ở trên web hay fanpage. Tham khảo ý kiến phụ huynh học sinh, phóng viên nhận được câu trả lời tương tự.

Chị Phạm Thanh Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội) cho rằng: “Nhà trường chỉ nói nếu phụ huynh hỏi. Lẽ ra, nhà trường hoàn toàn có thể chủ động thông báo rộng rãi từ đầu năm học qua web, sổ liên lạc điện tử, tin nhắn, nhóm zalo… mà không tốn thời gian hay chi phí. Phụ huynh chúng tôi cũng đã trả tiền cho sổ liên lạc điện tử hàng tháng rồi”.

Hình ảnh suất ăn bán trú đầy đặn sau khi có phản ánh của phụ huynh học sinh tại Hà Nội (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Tháng 11 năm ngoái, Văn phòng UBND TP Hà Nội ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà tại cuộc họp giao ban sơ kết công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Bà Hà đã yêu cầu các trường phải công khai thực đơn và nguồn gốc thực phẩm, đồng thời huy động cha mẹ học sinh tham gia tổ giám sát thường xuyên tại bếp ăn.

Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội do UBND thành phố ban hành ngày 12/3 mới đây cũng nêu rõ: Thực đơn suất ăn phải niêm yết công khai danh sách nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đến tận nguồn gốc của nguyên liệu, thực phẩm.

Tuy nhiên, nửa tháng trôi qua, các trường học vẫn chưa thực hiện việc công khai này.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đang quản lý 2.181 trường công lập với hơn 1 triệu suất ăn mỗi ngày.

Trong cuộc kiểm tra liên ngành diễn ra cuối năm ngoái, đoàn kiểm tra ghi nhận một số xã chưa truy xuất đầy đủ nguồn gốc nguyên liệu, thậm chí có trường hợp nhà cung cấp bị đánh giá không đạt nhưng vẫn tiếp tục được ký hợp đồng. Có nơi hồ sơ và thực tế cung ứng không trùng khớp.

Nhiều trường học đồng loạt thông báo không liên quan tới vụ 300 tấn "thịt lợn bẩn" Thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã phát đi thông báo khẳng định chưa từng ký kết hợp đồng và cũng chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của công ty cung cấp thịt lợn bẩn nhiễm tả lợn châu Phi vừa bị khởi tố. Đó là các trường: Tiểu học Trần Đăng Ninh (phường Hà Đông), Marie Curie (cả 3 cơ sở ở Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên), M.V Lomonoxop Mỹ Đình (phường Từ Liêm)...

Hoàng Hồng - Gia Lợi