Sắp có giải thể thao học sinh toàn quốc mới với 5 môn tranh tài

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30/6, tại tỉnh Lâm Đồng.

Mỗi Sở GD&ĐT là một đơn vị dự thi, thành lập đoàn vận động viên học sinh tham gia theo đúng độ tuổi, đối tượng và chịu trách nhiệm toàn diện về nhân sự đăng ký.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hoặc trung học nghề, từ đủ 18 tuổi trở xuống, bảo đảm đủ sức khỏe theo quy định.

Giải tổ chức hai hệ thi đấu riêng biệt, gồm hệ nâng cao và hệ phong trào. Cơ chế này giúp tách bạch rõ nhóm học sinh đã và đang được đào tạo chuyên sâu, từng đoạt huy chương ở hệ thống giải thể thao quốc gia, quốc tế với học sinh tham gia phong trào, qua đó bảo đảm tính công bằng trong thi đấu.

Khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng Hà Nội 2024 (Ảnh: Khánh Trí).

Độ tuổi thi đấu được phân chia cụ thể theo từng cấp học: Tiểu học từ 7 đến 11 tuổi, trung học cơ sở từ 12 đến 15 tuổi và trung học phổ thông từ 16 đến 18 tuổi.

Quy định này nhằm tạo sân chơi phù hợp với đặc điểm thể chất của từng nhóm lứa tuổi, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh.

Giải năm nay chỉ có 5 môn thể thao gồm: Bơi, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và võ cổ truyền. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia một môn thể thao và bị giới hạn số nội dung thi đấu, nhằm tránh quá tải và bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Trước khi có giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc này, sân chơi thể thao cấp Bộ duy nhất là Hội khoẻ Phù Đổng, ra đời từ năm 1982, tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần ở quy mô quốc gia. Hội khoẻ Phù Đổng có nội dung thi đấu đa dạng, gồm khoảng 15 môn thi. Thí sinh đạt giải tại đại hội thể thao này sẽ được vào thẳng lớp 10 các trường THPT công lập.

Theo Điều lệ, Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tăng cường tập luyện và thi đấu thể thao trong trường học, qua đó góp phần phát triển thể chất và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đây cũng là bước triển khai cụ thể các kế hoạch của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới cũng như Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong ngành giáo dục.