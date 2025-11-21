Rohto-Mentholatum (Việt Nam) trao học bổng tiếp sức thế hệ dược sĩ tương lai

Nhân dịp này, công ty đã trao tặng các suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích học tập xuất sắc của trường.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) xem giáo dục là nền tảng, và con người là trung tâm của mọi phát triển.

Nhận thức sâu sắc rằng ngành y - dược không chỉ là lĩnh vực chuyên môn mà còn là sứ mệnh gắn liền với sức khỏe cộng đồng, nhiều năm qua, công ty đã không ngừng đầu tư vào thế hệ dược sĩ tương lai thông qua những hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình học bổng thường niên trao gửi niềm tin và tiếp sức đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập vươn lên.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Hirofumi Shiramatsu - Tổng giám đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) - bày tỏ mong muốn đồng hành và tiếp sức cho thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức, không ngừng hoàn thiện bản thân và kỹ năng chuyên môn để trở thành những dược sĩ giỏi, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành y dược Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 25/10, Rohto-Mentholatum Việt Nam cũng đã trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các sinh viên tiêu biểu của khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Cùng với những cam kết đồng hành và đem lại những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng, ngày 12/11, công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã gửi hỗ trợ 20.000 sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá gần 1,36 tỷ đồng; cùng với số tiền mặt quyên góp từ tập thể nhân viên công ty và trích từ quỹ hỗ trợ của công ty với tổng trị giá 100 triệu đồng đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TPHCM nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, góp phần phòng ngừa các dịch bệnh thường phát sinh sau bão lũ như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết và viêm da.

Với tinh thần “Moving the Heart”, công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đem đến sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng Việt Nam và các chương trình vì cộng đồng, môi trường. Đây cũng là cam kết bền vững của doanh nghiệp: đồng hành cùng người dân Việt Nam, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái trong mọi hoàn cảnh.