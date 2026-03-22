Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố chiều qua (21/3), ông Hoàng Minh Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn sinh ngày 25/9/1969, quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; trình độ lý luận chính trị cao cấp; học vị Tiến sĩ Kỹ thuật tự động hóa, được phong Phó Giáo sư năm 2006.

Ông có nhiều năm công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, từng đảm nhiệm các vị trí giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Trần Hiệp).

Từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2025, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 27/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho ông Hoàng Minh Sơn.

Trong quá trình tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7, Thành phố Hà Nội hồi đầu tháng 3 vừa qua, quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, mình thấu hiểu quyền được tiếp cận giáo dục công bằng và cam kết sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mục tiêu trên.

Cụ thể, ở tất cả các trường dân lập, tư thục hay trường công lập thì người dân với các mức thu nhập, điều kiện khác nhau đều được tiếp cận với giáo dục thật sự công bằng.

“Tôi rất tâm đắc với ý kiến cử tri quanh vấn đề một bộ sách giáo khoa dùng chung và cho rằng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, sửa đổi những điểm còn hạn chế để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh”, PGS.TS Hoàng Minh Sơn trao đổi với các cử tri.

Ông cũng cam kết, sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm, đồng thời hướng tới việc vừa đảm bảo quyền học tập nhưng phải công bằng và hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hứa sẽ chấn chỉnh dạy thêm, học thêm không lành mạnh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, ông có điều kiện trực tiếp chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo nước nhà.

Theo ông, giáo dục không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.

Vậy nên yêu cầu đặt ra đối với các quyết sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và phát triển nguồn nhân lực là phải đúng về tầm nhìn và đi vào thực tiễn đời sống của người dân.

Quyền Bộ trưởng cũng cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội; không ngừng nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và phản biện chính sách khi làm đại biểu Quốc hội.

Ông khẳng định, sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.