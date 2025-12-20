Quy định mới về chức danh nhà giáo: Còn “khống chế” tỷ lệ thăng tiến không?

Bộ GD&ĐT vừa lấy ý kiến dư luận về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ đội ngũ giáo viên là quy định về thăng tiến nghề nghiệp và cách phân loại chức danh nhà giáo mới.

Thay vì chia 3 hạng chức danh nghề nghiệp I, II, III như hiện nay, dự thảo đề xuất cách gọi tên mới gắn liền với trình độ và sự phát triển chuyên môn.

Bậc phổ thông (mầm non đến THPT) gồm 3 cấp độ: Giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp.

Bậc trung cấp và cao đẳng có sự phân tách chi tiết hơn với 4 chức danh, bao gồm cả nhóm thực hành; ví dụ: Giảng viên cao đẳng thực hành, giảng viên cao đẳng, giảng viên cao đẳng chính, giảng viên cao đẳng cao cấp.

Việc bổ nhiệm các chức danh này sẽ được thực hiện ngay khi nhà giáo được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc khi thay đổi vị trí việc làm.

Theo dự thảo, việc xét thăng tiến căn cứ vào vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nhiều nhà giáo băn khoăn liệu dự thảo mới có còn quy định tỷ lệ hay không. Theo Điều 6 của dự thảo, việc xét thăng tiến căn cứ vào vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo phải phù hợp với cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp xét thăng tiến đặc cách.

Nhà giáo được đăng ký xét thăng tiến nghề nghiệp nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu và nhà giáo đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc Sở GD&ĐT, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập… đều có thẩm quyền xét thăng tiến đối với nhà giáo thuộc phạm vi quản lý. Đối với cơ sở ngoài công lập, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định theo quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng tiến phải xây dựng đề án cụ thể, trong đó nêu rõ số lượng, cơ cấu chức danh hiện có; số lượng còn thiếu theo yêu cầu vị trí việc làm; danh sách giáo viên đủ điều kiện; tiêu chuẩn, hình thức xét và chỉ tiêu thăng tiến.

Kỳ xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo được tổ chức theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Như vậy, dự thảo không nêu con số “tỷ lệ cứng” nhưng vẫn đặt ra yêu cầu phù hợp với cơ cấu chức danh theo vị trí việc làm và nhu cầu của đơn vị.