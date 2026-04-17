Quốc gia nào có tỷ lệ trượt visa du học Mỹ cao nhất?

Báo cáo mới của tập đoàn giáo dục Shorelight cho thấy tỷ lệ từ chối visa du học diện F-1 (loại thị thực không định cư dành cho sinh viên quốc tế tham gia các chương trình học toàn thời gian tại Mỹ) đã tăng từ 23% năm 2015 lên 35% vào năm 2025. Đây là mức cao nhất trong một thập kỷ.

Không chỉ gia tăng về số lượng, các trường hợp bị từ chối còn có xu hướng tập trung theo khu vực, chủ yếu tại châu Phi, Nam Á và Trung Đông.

Châu Phi tiếp tục là khu vực có tỷ lệ từ chối cao nhất, đạt trung bình 64% trong năm 2025. Một số quốc gia ghi nhận mức đặc biệt cao như Somalia (91%), Sierra Leone (90%) và Sudan (tăng từ 54% lên 76%).

Việc hơn một nửa trong số 19 quốc gia nằm trong lệnh hạn chế đi lại do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành vào tháng 6/2025 thuộc khu vực châu Phi được cho là đã góp phần đẩy tỷ lệ từ chối visa tại đây tăng cao, khi việc cấp visa F-1 cho sinh viên từ các quốc gia này bị đình chỉ.

Tại Nam Á, các thị trường lớn như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal đều ghi nhận mức tăng mạnh, với tỷ lệ từ chối năm 2025 vượt 60%.

Đáng chú ý, Ấn Độ, nguồn cung sinh viên quốc tế lớn nhất của Mỹ, tỷ lệ trượt visa du học tăng từ 36% năm 2023 lên 61% năm 2025, làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, tỷ lệ từ chối tại Nam Mỹ giảm xuống 22% vào năm 2025, còn châu Âu duy trì ổn định ở mức khoảng 9%.

Dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy số lượng visa sinh viên mới được cấp đã giảm 35,6% trong giai đoạn từ mùa hè 2024 đến mùa hè 2025. Dữ liệu mới của Shorelight cho thấy sự sụt giảm này không chỉ phản ánh việc sinh viên không thể đặt lịch hẹn xin visa, mà còn cả số lượng đơn xin visa bị từ chối ngày càng tăng.

Báo cáo ước tính các trường đại học Mỹ có thể thất thu khoảng 3 tỷ USD học phí trong năm nay do sụt giảm số sinh viên quốc tế. Đồng thời, xu hướng này còn ảnh hưởng lâu dài đến nghiên cứu, đổi mới và nguồn nhân lực toàn cầu của Mỹ.

Trước thực trạng này, Shorelight đề xuất tăng cường minh bạch trong xét duyệt visa, chuẩn hóa yêu cầu tài chính và đào tạo chuyên biệt cho các cơ quan lãnh sự tại những quốc gia có tỷ lệ từ chối cao.