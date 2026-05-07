Quản lý đại học phải tư duy giúp được gì cho trường, sinh viên, giảng viên

Chiến lược phát triển giáo dục đại học và sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học là nội dung trọng tâm được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tại buổi làm việc với Vụ Giáo dục Đại học chiều 6/5.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng lưu ý nguyên tắc “nắm ít nhưng nắm việc quan trọng”, những vấn đề phức tạp phải được xử lý theo hướng đơn giản, hiệu quả.

Về chuyên môn, Bộ trưởng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp làm việc; chuyển tư duy quản lý từ kiểm soát hành chính sang quản trị theo chuẩn và dữ liệu.

Theo đó, Bộ trưởng lưu ý công tác quản lý cần tập trung vào những nội dung cốt lõi như chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở giáo dục đại học và hệ thống dữ liệu về tuyển sinh, người học.

“Tư duy hiện nay phải là tư duy kiến tạo phát triển; luôn đặt câu hỏi “mình giúp gì được cho các trường, cho sinh viên, cho giảng viên”, thay vì chủ yếu đặt ra quy định để kiểm soát, hạn chế“, theo Bộ trưởng.

Người đứng đầu Bộ GD&ĐT cũng cho rằng những cơ sở giáo dục làm tốt, đầu tư bài bản cần được khuyến khích phát triển; việc cấp phép chỉ tập trung với một số ngành đặc thù, có yêu cầu quản lý riêng.

Bộ trưởng cũng đề nghị Vụ Giáo dục Đại học rà soát lại chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới; ngoài công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo cần quan tâm làm rõ các vấn đề về tài chính giáo dục đại học, đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ giảng viên…, với tinh thần không chỉ “làm gì” mà còn “chịu trách nhiệm về điều gì”.

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết năm 2025, Vụ Giáo dục Đại học đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, tham mưu các nội dung liên quan đến đào tạo tiến sĩ, tuyển sinh và phát triển các lĩnh vực đào tạo ưu tiên.

Công tác tuyển sinh được triển khai chủ động, kịp thời điều chỉnh quy chế tuyển sinh, cơ bản bảo đảm ổn định nguồn tuyển.

Tuy nhiên, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành đầy đủ và sẽ tiếp tục được xử lý trong năm 2026.

Sang năm 2026, Vụ Giáo dục đại học tiếp tục thực hiện hơn 60 nhiệm vụ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Vụ đã chủ trì và tham gia xây dựng 18 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó đã ban hành 1 nghị định và 2 thông tư; triển khai 22 nhiệm vụ khác liên quan đến thực hiện Nghị quyết 57 NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ.

Vụ cũng tiếp tục tham mưu xây dựng, ban hành chuẩn chương trình đào tạo trong các lĩnh vực đặc thù như đường sắt, điện hạt nhân.

Đối với việc mở chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học, Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo yêu cầu tiếp tục thực hiện đúng tinh thần phân cấp, phân quyền, phát huy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.