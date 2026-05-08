PTIT tuyển sinh 7 chương trình đào tạo mới, đón xu hướng công nghệ và sáng tạo số

Tăng cường mở thêm các chương trình đào tạo công nghệ cao, chiến lược

Trong nhóm các chương trình công nghệ cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ triển khai hai chương trình đào tạo mới gồm Kỹ thuật Truyền thông Hàng không Vũ trụ và UAV & Robot di động tự hành. Đây là chương trình mới lần đầu được đưa vào giảng dạy ở Việt Nam, tích hợp kiến thức về viễn thông, trí tuệ nhân tạo, cảm biến và điều khiển tự động.

Các công nghệ này hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông thông minh, công nghiệp, quản lý hạ tầng, cứu hộ khẩn cấp hay quốc phòng. Theo PTIT, việc đưa các chương trình này vào đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho xu hướng phát triển không gian số và hệ thống tự hành trong tương lai.

Một giờ học thực hành của sinh viên PTIT (Ảnh: PTIT).

Các chương trình kinh tế - quản trị dẫn dắt đổi mới trong thời đại số

Ở khối kinh tế, học viện mở ngành Tài chính Ngân hàng với chương trình Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh. Bên cạnh đó là hai chương trình đào tạo mới gồm Quản trị Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp và Logistics trong kinh tế tầm thấp.

Chương trình Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh của PTIT sẽ trang bị cho sinh viên nền tảng về tài chính - ngân hàng, kinh tế học, đồng thời tích hợp các kỹ năng về phân tích dữ liệu, thống kê, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng công nghệ.

Hội thảo dành cho sinh viên Khoa Tài chính Kế toán (Ảnh: PTIT).

Tại Việt Nam, nhân lực đáp ứng đồng thời cả ba yếu tố này vẫn còn thiếu. Nhiều sinh viên tốt nghiệp các ngành tài chính truyền thống còn hạn chế về kỹ năng dữ liệu, trong khi sinh viên công nghệ thông tin lại thiếu nền tảng nghiệp vụ tài chính.

Khoảng trống này khiến doanh nghiệp phải mất thêm thời gian đào tạo lại hoặc tìm kiếm nhân sự từ thị trường quốc tế. Vì thế, việc mở chương trình đào tạo chuyên sâu về phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh được xem là hướng đi tiên phong và cấp thiết.

Trong bối cảnh cạnh tranh số ngày càng gay gắt, năng lực đổi mới sáng tạo được xem là yếu tố quyết định khả năng thích ứng và tăng trưởng của doanh nghiệp. Việc quyết định mở chương trình đào tạo bài bản về Quản trị Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của PTIT (ngành Quản trị Kinh doanh) không chỉ giúp hình thành tư duy phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh mới mà còn góp phần thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ trong nền kinh tế.

Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành tư duy khởi nghiệp, giúp người học có khả năng nhận diện cơ hội thị trường, xây dựng và vận hành các dự án kinh doanh trong môi trường số.

Trong khi đó, Logistics trong kinh tế tầm thấp là lĩnh vực mới gắn với hoạt động kinh tế diễn ra trong không phận thấp, liên quan đến UAV, thiết bị bay tự hành và hệ thống điều phối bay thông minh. Đây được xem là lĩnh vực có nhiều tiềm năng trong tương lai, đặc biệt ở các hoạt động giao hàng, giám sát hạ tầng và đô thị thông minh.

Đẩy mạnh công nghiệp sáng tạo và nội dung số

PTIT sẽ mở rộng đào tạo trong lĩnh vực công nghệ văn hóa với hai chương trình mới gồm Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) và Thiết kế đồ họa game.

Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng điện ảnh) kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật, hướng tới đào tạo nhân lực tham gia toàn bộ quy trình sản xuất nội dung số, từ xây dựng kịch bản, quay dựng, hậu kỳ đến phát hành trên nền tảng số.

Tác phẩm phim ngắn “Con đường của thế hệ” của sinh viên PTIT được Liên hoan phim quốc tế Viet Culture in Motion 2026 tuyển chọn vào danh sách các tác phẩm được trình chiếu tại Pháp (Ảnh: PTIT).

Trong bối cảnh các nền tảng streaming, video trực tuyến và mạng xã hội phát triển mạnh, nhu cầu nhân lực cho ngành công nghiệp nội dung số ngày càng tăng, đặc biệt ở các vị trí liên quan đến kỹ xảo, dựng phim, xử lý hình ảnh và âm thanh số.

Song song đó, chương trình Thiết kế đồ họa game hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành công nghiệp game và giải trí số, lĩnh vực đang có tốc độ tăng trưởng cao tại Việt Nam và khu vực.

Hướng tới hệ sinh thái đào tạo liên ngành

Việc đồng thời mở các ngành thuộc cả khối công nghệ, kinh tế và văn hóa cho thấy định hướng xây dựng hệ sinh thái đào tạo liên ngành của PTIT, kết nối giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tiễn. Không chỉ mở rộng lựa chọn cho thí sinh, các ngành học của PTIT còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế tương lai.

Về phương thức tuyển sinh, các ngành mới dự kiến sử dụng 5 phương thức xét tuyển hiện hành của học viện. Tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), X06 (Toán, Lý, Tin), X26 (Toán, Tin, Tiếng Anh). Riêng một số ngành thuộc khối kinh tế bổ sung thêm tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).

