Phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi, cô giáo đứng nhìn

Ngày 27/3, lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) cho biết, xã đã chỉ đạo cơ quan chức năng và Trường Tiểu học Phú Hưng A làm rõ, xử lý đúng quy định vụ việc phụ huynh vào trường đánh học sinh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/3, em K.V.G.H. và em H.L.N.Y. (cùng học lớp 3) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến va chạm. Sau khi nghe con kể lại sự việc, phụ huynh em Y. liên hệ với gia đình em H. để xử lý.

Trước đó, em H. từng có hành vi đánh em Y.. Việc này đã được giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh hai bên làm việc, cùng thống nhất hòa giải. Phụ huynh của em Y. có yêu cầu nếu em H. tiếp tục đánh em Y. thì "phải chịu đánh 10 roi". "Giao kèo" này được bà ngoại của em H. và em H. chấp nhận.

Chiều 25/3, khi biết con tiếp tục bị đánh, phụ huynh của em Y. đã đến trường và thực hiện đánh em H. 10 roi như “giao kèo” trước đó, có sự chứng kiến của cô giáo, bà ngoại em H..

Sau sự việc, giáo viên của trường đã đến nhà thăm em H., ghi nhận tình trạng sức khỏe ổn định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân cho biết, xã đã giao cơ quan công an làm việc với phụ huynh có hành vi đánh học sinh để xem có vi phạm quyền trẻ em hay không; đồng thời xã cũng yêu cầu nhà trường xem xét theo thẩm quyền để có hướng xử lý đối với giáo viên liên quan.

Theo nguồn tin của phóng viên, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có chỉ đạo địa phương phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ và xử lý vụ việc này.