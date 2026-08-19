Phụ huynh TPHCM chen chúc tìm mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Những ngày cuối tháng 8, khi năm học mới cận kề, việc chuẩn bị sách giáo khoa (SGK) tưởng chừng đơn giản lại trở thành cuộc “săn sách” đầy vất vả đối với không ít phụ huynh tại TPHCM.

Sáng 19/8, phóng viên Dân trí ghi nhận hàng dài phụ huynh xếp hàng tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục TPHCM (phường Chợ Quán) để chờ mua đủ bộ SGK.

Nhiều phụ huynh cho biết, tình trạng khan hiếm một số đầu sách tại các nhà sách nhỏ đã buộc họ phải tìm đến tận nhà xuất bản để hoàn thiện bộ sách cho con em mình.

Năm học 2026-2027, học sinh TPHCM và cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Mặc dù TPHCM đã triển khai chương trình cho học sinh mượn SGK miễn phí từ thư viện nhà trường, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn mua sách để con tiện ôn tập và tránh các rủi ro về hư hỏng, thất lạc.

Anh Phạm Minh Chiến, nhân viên Nhà xuất bản, cho biết đơn vị phải tăng cường hướng dẫn, điều phối phụ huynh do đây là năm đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ SGK, khiến nhiều người còn lúng túng.

Ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), thông tin tính đến ngày 15/8, NXBGDVN đã cung ứng 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Hiện NXBGDVN khẩn trương điều chuyển thêm 8 triệu bản SGK và 2 triệu bản sách bài tập đến các địa phương để đảm bảo không thiếu sách trước khai giảng.

Anh Định Quốc (phường Tân Phú) chia sẻ, anh đã phải đi qua 6 nhà sách để tìm mua sách cho các cháu trước khi đến trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục TPHCM để mua những quyển còn thiếu.

Nhiều phụ huynh khác cũng phải áp dụng cách tương tự, mua lẻ ở nhiều nơi và đặt mua trực tuyến để kịp có sách cho con trước ngày tựu trường.

Khu vực đóng hàng trực tuyến của Nhà xuất bản cũng hoạt động hết công suất, nhưng vẫn có những đơn hàng phải hủy để chờ đủ sách.

Đến trưa, lượng khách đổ về ngày càng đông, nhân viên phải điều phối ngay từ khu vực ra vào, với hàng dài phụ huynh xếp hàng từ ngoài cổng.

Thông tin về việc mua đủ sách tại Nhà xuất bản được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh khác cũng tìm đến đây, làm cho khu vực xếp hàng mua sách bộ luôn trong tình trạng đông kín khách.

Sau khoảng một giờ chờ đợi, chị Hồng Hà đã mua đủ sách cho con. Chị cho biết, việc mua sách năm nay khó khăn hơn các năm trước, dù nhà trường đã hỗ trợ đăng ký mua hộ, cho mượn sách và hướng dẫn các điểm mua. Tuy nhiên, mong muốn chủ động chuẩn bị sớm cho con đã khiến nhiều phụ huynh đổ về các điểm bán, tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc.