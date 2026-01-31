Phụ huynh giận dữ, đề nghị trường khởi kiện nhà cung cấp Sago Food

Sáng 31/1, Trường Tiểu học Tân Quy tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh liên quan đến công tác tổ chức ăn bán trú, sau khi xuất hiện nghi vấn Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) đưa thịt quá hạn vào chế biến suất ăn cho học sinh.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí căng thẳng, nhiều phụ huynh giận dữ khi đại diện Sago Food không có mặt như yêu cầu được họ đưa ra trước đó.

Đại diện Trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng trong buổi đối thoại sáng 31/1 với phụ huynh (Ảnh: N.M).

Nhiều phụ huynh cho rằng quá trình lựa chọn nhà cung cấp và công tác giám sát còn tồn tại bất cập; việc lấy ý kiến bầu chọn nhà cung cấp thiếu minh bạch. Theo phụ huynh, trước đó đã có những phản ánh về các dấu hiệu bất ổn của Sago Food nhưng chưa được xem xét đầy đủ.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường chấm dứt ngay hợp đồng với Công ty An Phước Thắng, hoàn trả tiền ăn bán trú đã thu, đồng thời tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu tại các bệnh viện uy tín cho hơn 1.100 học sinh đang tham gia bán trú.

Đặc biệt, phụ huynh kiến nghị nhà trường khởi kiện Sago Food liên quan đến nghi vấn vi phạm an toàn thực phẩm trong quá trình cung cấp suất ăn cho học sinh. Theo ý kiến nhiều phụ huynh, đây là hành vi đầu độc trẻ em.

Trao đổi tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy, cho biết ông cảm thấy rất có lỗi khi để xảy ra sự việc. Ông gửi lời xin lỗi phụ huynh, mong phụ huynh thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng nhà trường.

Liên quan đến đề xuất khởi kiện Sago Food, ông Tuấn cho biết trước mắt nhà trường cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Trường hợp kết quả điều tra xác định doanh nghiệp có sai phạm và vi phạm pháp luật, công ty này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy đề nghị trường khởi kiện nhà cung cấp Sago Food (Ảnh: N.T).

Hiệu trưởng cho biết nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp pháp lý cần thiết, yêu cầu bồi thường và xử lý trách nhiệm.

Đại diện UBND phường Tân Hưng thông tin các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nghi vấn vi phạm an toàn thực phẩm liên quan đến Sago Food.

Địa phương đề xuất, thời gian này nhà trường tìm kiếm nhà cung cấp mới với sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh. Trong lúc chờ có nhà cung cấp mới, phụ huynh chủ động đưa đón và chuẩn bị bữa ăn cho con mang theo, kèm cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trường Tiểu học Tân Quy là một trong hàng chục trường học tại TPHCM sử dụng suất ăn do Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food) cung cấp - đơn vị đang bị nghi vấn sử dụng thịt hết hạn trong chế biến thực phẩm.

Phụ huynh từng phản ánh đến nhà trường sau khi đi khảo sát tại Sago Food (Ảnh: Hoài Nam).

Sau sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề nghị các trường học tạm dừng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Sago Food, cũng như các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phụ huynh, báo chí hoặc các kênh truyền thông phản ánh.

Đồng thời, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác quản lý các bếp ăn công nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn thành phố.