Phụ huynh chọn khởi đầu sớm tại New Zealand, rộng mở cơ hội việc làm cho con

Sớm có được lợi thế học thuật và nghề nghiệp quốc tế

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học NZSS được triển khai từ năm 2019, và đến nay đã trao gần 80 suất học bổng cho học sinh Việt Nam. Các gương mặt chủ nhân đời đầu của NZSS nay đã bước vào năm cuối đại học, hoặc bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình tại New Zealand.

Đơn cử như Nguyễn Tuấn Minh - một trong những học sinh đạt NZSS được biết đến với thành tích ấn tượng khi đỗ đại học tại New Zealand ở tuổi 16. Từ một học sinh lớp 9 tại trường THCS Archimedes Academy, Hà Nội, Tuấn Minh chân ướt chân ráo đến New Zealand vào năm 14 tuổi.

Minh đang làm việc ở vị trí Phân tích Dữ liệu và Thông tin của College Hill Agencies (New Zealand) sau khi hoàn thành chương trình cử nhân song ngành Khoa học Máy tính và Tài chính tại Đại học Auckland - đại học top 1 tại quốc gia này và top 65 trên thế giới.

Từ bệ phóng NZSS, Tuấn Minh từng bước phát triển sự nghiệp ngành Phân tích Dữ liệu và Thông tin với công việc đầu tiên tại tổ chức có 40 năm kinh nghiệm lĩnh vực bán lẻ (Ảnh: NZSS).

Minh chia sẻ: “Học bổng NZSS tạo điều kiện cho em được trải nghiệm môi trường học tập giàu thử thách và cơ hội. Trước đây kết quả học của em tại Việt Nam cũng tốt, nhưng em chưa từng nghĩ mình sẽ có thể đạt thành tích ở bậc cao hơn. Đến với xứ sở Kiwi, em lần đầu tiên học vượt môn, vượt lớp, chinh phục huy chương Olympic Toán New Zealand, vào đại học sớm, theo đuổi hai ngành học song song, và sau đó là thành công ứng tuyển các cơ hội việc làm đầu tiên”.

Tương tự, Nguyễn Việt Anh cũng có được lợi thế học thuật vượt trội để theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích nhờ bệ phóng NZSS. Nhận “tấm vé vàng” NZSS và theo học tại một trong những trường nam sinh danh giá ở New Zealand, Việt Anh nỗ lực đạt kết quả học tập xuất sắc 92/100, tiền đề theo đuổi ngành nha khoa tại Đại học Otago. Đây là ngành học cạnh tranh khốc liệt vì điều kiện đầu vào khó và áp lực tranh suất vào học chuyên ngành rất lớn.

Không chỉ thành công đạt học bổng đầu vào giá trị cao, Việt Anh còn được vinh danh là sinh viên kiểu mẫu với phần thưởng trị giá 5.000 NZD sau khi hoàn tất năm nhất khoa học sức khỏe - năm sàng lọc để vào các chuyên ngành khối y - nha - dược.

Việt Anh theo học ngành nha khoa tại Đại học Otago - ngôi trường sở hữu trường nha khoa xếp hạng 33 thế giới (Ảnh: NZSS).

Việt Anh cho biết: “Học tập tại New Zealand mang đến cho em nhiều điều mới mẻ, giúp em cởi mở và tự lập hơn, nhìn rõ được định hướng nghề nghiệp của mình, từ đó dám thử dám làm, dám sai và dám sửa sai. Em hy vọng các bạn học sinh Việt Nam cũng có thể tiếp cận học bổng NZSS để mở ra các cơ hội như vậy”.

Trưởng thành hơn qua các cơ hội phát triển toàn diện

Bên cạnh cột mốc mới về thành tích học tập, nhiều chủ nhân học bổng NZSS đánh giá cao về hành trình trưởng thành khi theo học bậc trung học tại New Zealand.

Hoàng Thủy Trúc đạt NZSS năm 2023 khi em mới 14 tuổi. Từ những ngày đầu làm quen với môi trường mới, Trúc được khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng, kết nối học sinh quốc tế và lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Sự trưởng thành được góp nhặt từ những trải nghiệm nho nhỏ nhưng khác biệt ấy tạo điều kiện cho Trúc tự tin hơn. Cuối năm 2025, Trúc trở thành người Việt đầu tiên tại thành phố Palmerston North (New Zealand) nhận Giải thưởng Lãnh đạo Xuất sắc do tổ chức Voice of Aroha phối hợp với Bộ Giáo dục New Zealand trao tặng.

Hoàng Thủy Trúc nhận Giải thưởng Lãnh đạo Xuất sắc từ Thị trưởng thành phố Palmerston North (Ảnh: NZSS).

Chị Lê Nguyễn Việt Yên, mẹ của Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh đạt học bổng NZSS 2023, chia sẻ: “Lúc quyết định cho con du học tại New Zealand, tôi cũng rất đắn đo vì lúc đó con chỉ là một cô bé nhỏ xíu, còn nhút nhát rụt rè lắm nhưng giờ tôi phải cảm ơn quyết định năm xưa của mình. Thảo Nguyên giờ đây trưởng thành hơn. Con chủ động sáng lập câu lạc bộ riêng tại trường, đạt giải thư pháp tiếng Hoa, tự mình hoạch định nghề nghiệp tương lai… Tôi rất tự hào khi thấy con phát triển toàn diện, và sẵn sàng cho tương lai của mình”.

Nguyễn Thảo Nguyên (thứ hai từ trái sang) nhận Giải thưởng ở hạng mục “Hard Pen” tại Cuộc thi Thư pháp New Zealand lần thứ 15 (Ảnh: NZSS).

Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam ghi dấu ấn tại New Zealand nhờ khởi đầu sớm từ bậc trung học với học bổng chính phủ NZSS.

Với 56 suất học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam cho năm 2026, học bổng NZSS được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lựa chọn của nhiều gia đình Việt Nam để tạo nền tảng vững chắc cho con trên hành trình học tập và sự nghiệp quốc tế.

Độc giả có thể đăng ký tham dự chuỗi webinar (hội thảo) do Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức vào ngày 31/1 và 1/2 để giao lưu với các chủ nhân NZSS và phụ huynh có con đạt học bổng tại: bit.ly/Webinar-NZSS-2026.