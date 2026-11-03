Buổi làm việc sáng 3/11 tập trung trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong muốn Đại học Thanh Hoa chia sẻ kinh nghiệm về mô hình xây dựng, phát triển và quản trị mô hình đại học tinh hoa.

Đặc biệt là kinh nghiệm trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; kinh nghiệm vận hành Khu công nghệ đại học và các trung tâm nghiên cứu - phát triển mũi nhọn của Đại học Thanh Hoa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Đại học Thanh Hoa (Ảnh: Quốc Toản).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, việc tăng cường kết nối với các đại học có thế mạnh về lĩnh vực này không chỉ mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho cán bộ, sinh viên mà còn góp phần nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm. Trước hết, Phó Thủ tướng mong muốn Đại học Thanh Hoa quan tâm thúc đẩy, mở rộng cơ hội tiếp nhận cán bộ trẻ và sinh viên xuất sắc của Việt Nam sang học tập, nghiên cứu.

Nội dung này gắn với định hướng của Việt Nam về cử khoảng 1.500 cán bộ trẻ và sinh viên xuất sắc đào tạo tại các đại học hàng đầu thế giới, ưu tiên những lĩnh vực chiến lược như công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Đối với quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng đặc biệt đề nghị hai bên tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác sẵn có, hướng tới những chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu.

Trong đó, chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm chung, phối hợp triển khai đề tài, công bố khoa học quốc tế và tăng cường trao đổi giảng viên, nhà khoa học, sinh viên thông qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Những định hướng này không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo của mỗi bên mà còn tạo điều kiện hình thành các mạng lưới nghiên cứu liên ngành, kết nối thế mạnh của hai đại học để giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ có ý nghĩa thực tiễn.

Một nội dung được Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm là tăng cường hợp tác trong chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

“Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của các công trình khoa học, từng bước gắn kết chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu trong đại học với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, đồng thời nâng cao khả năng đóng góp của khoa học, công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng và lãnh đạo Đại học Thanh Hoa thăm các sản phẩm công nghệ tại sự kiện (Ảnh: Quốc Toản).

Đáp từ Phó Thủ tướng, Giám đốc Đại học Thanh Hoa Lý Lộ Minh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và đánh giá tích cực của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, việc tăng cường hợp tác giữa các đại học có ý nghĩa quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, cùng thích ứng và phát triển trước những yêu cầu mới.

Năm 2026, Đại học Thanh Hoa đã tiếp nhận 27 sinh viên đại học và hơn 60 học viên cao học, nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học Môi trường, Đại học Thanh Hoa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Dự kiến, mỗi bên trao đổi khoảng 5 sinh viên và 1-2 giảng viên mỗi năm, đồng thời tiếp nhận 1-2 học giả từ đơn vị đối tác tham gia nghiên cứu và trao đổi chuyên môn.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm khoa học và kỹ thuật môi trường, sức khỏe môi trường, công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Hai đơn vị cũng hướng tới xây dựng các đề xuất nghiên cứu chung, phối hợp tìm kiếm nguồn tài trợ từ những chương trình khoa học và công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế.