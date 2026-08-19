Phổ điểm các môn thi lại của thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang
(Dân trí) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm các môn thi lại tốt nghiệp của thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Kỳ thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, với 326 thí sinh dự thi.
Phổ điểm các môn thi lại của thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang như sau:
Môn toán:
Môn ngữ văn:
Môn vật lý:
Môn hoá học:
Môn sinh học:
Môn lịch sử:
Môn địa lý:
Môn tiếng Anh:
Các môn: tin học, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc:
Theo kết quả được công bố, trong 326 thí sinh dự thi, không có thí sinh đạt điểm 10 ở tất cả các môn thi. Đối với môn toán, thí sinh cao điểm nhất là 9,5. Cũng ở môn thi này, có 42/326 thí sinh đạt điểm 8 trở lên.