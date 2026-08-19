Phổ điểm các môn thi lại của thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang

Kỳ thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, với 326 thí sinh dự thi.

Phổ điểm các môn thi lại của thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang như sau:

Môn toán:

Chi tiết phổ điểm môn toán (Nguồn Bộ GD&ĐT).

Môn ngữ văn:

Chi tiết phổ điểm môn văn (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Môn vật lý:

Chi tiết phổ điểm môn vật lý (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Môn hoá học:

Chi tiết phổ điểm môn hoá học (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Môn sinh học:

Phổ điểm chi tiết môn sinh học (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Môn lịch sử:

Phổ điểm chi tiết môn lịch sử (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Môn địa lý:

Chi tiết phổ điểm môn địa lý (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Môn tiếng Anh:

Phổ điểm chi tiết môn tiếng Anh (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Các môn: tin học, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc: