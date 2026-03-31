Phenikaa School: Cá nhân hóa lộ trình học tập, đồng hành để mỗi học sinh là chính mình

Hệ thống cố vấn học tập theo sát từng học sinh

Khác với mô hình giáo dục truyền thống, Phenikaa School xây dựng hệ thống đội ngũ cố vấn học tập (Mentor) theo sát từng học sinh. Thông qua theo dõi quá trình học tập, năng lực học thuật, cảm xúc và định hướng cá nhân, thầy cô đóng vai trò như người dẫn đường tin cậy giúp học sinh nhận diện điểm mạnh, khắc phục hạn chế, từng bước xác định con đường phù hợp với mình.

Đội ngũ Mentor tại Phenikaa School được xây dựng trên nền tảng chuyên môn vững vàng, hiểu biết sâu sắc về tâm lý lứa tuổi, có kinh nghiệm giảng dạy, được đào tạo bài bản về tư vấn học đường, hướng nghiệp và kỹ năng đồng hành cá nhân.

Không chỉ nắm chắc chương trình học và yêu cầu học thuật ở từng cấp học, cố vấn còn phân tích năng lực, theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua dữ liệu học tập, hành vi và cảm xúc, từ đó đưa ra những điều chỉnh linh hoạt, khuyến nghị phù hợp, kịp thời.

Giờ học Tiếng Việt sôi động với sự đồng hành của giáo viên tại Phenikaa School (Ảnh: Phenikaa School).

Ở bậc tiểu học, thầy cô tập trung đồng hành cùng học sinh trong việc hình thành nền tảng cảm xúc tích cực, thói quen học tập, sự tự tin, thông qua các hoạt động quan sát, trao đổi thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh.

Với học sinh THCS, thầy cô tập trung hỗ trợ kỹ năng học tập và định hướng ban đầu; trong khi ở bậc THPT, thầy cô đóng vai trò định hướng học thuật, tư vấn lựa chọn môn học, hoạt động trải nghiệm và lộ trình nghề nghiệp.

Phương pháp giáo dục cá nhân hoá

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại Phenikaa School được triển khai có hệ thống và xuyên suốt các cấp học, dựa trên việc thấu hiểu năng lực, nhịp độ học tập, đặc điểm tâm lý của từng học sinh.

Nhà trường kết hợp linh hoạt giữa chương trình học thuật, hoạt động trải nghiệm và các công cụ đánh giá đa chiều để xây dựng lộ trình học tập phù hợp cho mỗi em. Thay vì đánh giá học sinh chỉ qua kết quả điểm số, Phenikaa School chú trọng theo dõi quá trình tiến bộ, mức độ chủ động, khả năng vận dụng kiến thức.

Từ đó, giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy và hình thức hỗ trợ, giúp học sinh học đúng cách, đúng nhịp và phát triển toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng.

Tại Phenikaa School, giáo dục cá nhân hoá giúp học sinh làm chủ hành trình học tập, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sát sao từ giáo viên (Ảnh: Phenikaa School).

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh từng gặp khó khăn trong học tập hoặc thiếu động lực đã có sự chuyển biến tích cực khi được hướng dẫn theo lộ trình riêng. “Có em bộc lộ rõ năng lực khoa học, công nghệ khi được tham gia các dự án nghiên cứu; có em phát huy thế mạnh nghệ thuật, ngôn ngữ hay thể thao khi được trao cơ hội trải nghiệm đúng sở trường.

Việc được thấu hiểu và được tin tưởng trở thành động lực quan trọng giúp học sinh tự tin, chủ động và tiến bộ rõ rệt”, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng giám đốc Phenikaa School chia sẻ.

Hệ sinh thái đồng hành: Nhà trường - giáo viên - phụ huynh

Phenikaa School đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh, được xem như một hệ sinh thái đồng hành thống nhất vì sự phát triển của học sinh.

Nhà trường đóng vai trò kiến tạo định hướng và môi trường học tập, xây dựng các chính sách, chương trình và hệ thống cố vấn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của học sinh.

Đội ngũ giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn theo dõi sát sao tiến trình học tập, tâm lý và sự trưởng thành của mỗi em, kịp thời điều chỉnh phương pháp hỗ trợ khi học sinh gặp khó khăn hoặc bộc lộ năng lực nổi trội.

Song song với đó, phụ huynh được kết nối thường xuyên thông qua các kênh trao đổi chính thức, các buổi gặp gỡ định kỳ, họp phụ huynh và hoạt động tư vấn cá nhân 1-1, từ đó hiểu rõ lộ trình phát triển của con và cùng nhà trường thống nhất cách thức đồng hành. Phụ huynh không chỉ là người theo dõi kết quả học tập, mà còn là đối tác cùng nhà trường hỗ trợ con trong quá trình phát triển toàn diện.

Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp học sinh luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, nhất quán và liên tục, tạo nền tảng vững chắc để các em yên tâm học tập, tự tin phát triển năng lực và hình thành bản sắc cá nhân.

Phụ huynh Phenikaa School trải nghiệm nội dung học, phương pháp học tập do chính các em học sinh Phenikaa School dẫn dắt (Ảnh: Phenikaa School).

Với quan điểm “mỗi học sinh đều là một phiên bản duy nhất”, Phenikaa School không đặt học sinh vào một khuôn mẫu chung, mà tạo điều kiện để các em được là chính mình, được lựa chọn, được thử nghiệm và được trưởng thành theo cách phù hợp nhất. Cá nhân hóa không chỉ là phương pháp giáo dục, mà đã trở thành văn hóa đồng hành xuyên suốt trong mọi hoạt động dạy và học của nhà trường.