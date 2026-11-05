Sáng qua (4/11), sau khi kiểm tra thực phẩm giao nhận tại Trường Mầm non Phương Liệt, một số phụ huynh phát hiện thịt lợn có nhiều bất thường.

Cụ thể theo phụ huynh, khi dùng tay kiểm tra, phần thịt nạc nát, bở.

“Thông thường phần thịt nạc tươi sẽ dẻo, rắn, thậm chí kể cả thịt nạc đông lạnh, sau khi rã đông cũng không bở, nát bất thường như miếng thịt mà đơn vị cung cấp thực phẩm giao cho trường hôm qua”, một phụ huynh cho hay.

Ngay lập tức sáng qua, phụ huynh yêu cầu lập biên bản 3 bên, đổi thực phẩm khác thay thế. Qua test nhanh ban đầu, chưa phát hiện ra bất thường.

Phụ huynh lo lắng trước cổng trường chờ đón con về ăn trưa ngày 5/11 (Ảnh: Mỹ Hà).

Tuy nhiên, nhóm phụ huynh tham gia kiểm tra thực phẩm cũng yêu cầu nhà trường, kết hợp với cơ quan chức năng niêm phong mẫu thịt đưa đi kiểm nghiệm.

Sáng nay (5/11), nhiều phụ huynh của trường tiếp tục phản ánh một số thịt mà nhà cung cấp mang đến bếp ăn của trường tiếp tục nát, bở bất thường như hôm qua.

Tại cổng trường, nhiều phụ huynh tụ tập chờ đón con về nhà ăn trưa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một số phụ huynh cho biết túc trực từ sáng đến trưa trước cổng trường con vì quá sốt ruột.

Một phụ huynh có con học lớp 4 tuổi cho biết, sáng nay lớp con mình có 5 bạn được gia đình cho nghỉ học. Trừ một số em bị ốm, sốt, một số học sinh nghỉ học do gia đình lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm.

“Tôi chờ ở đây để đón con về ăn trưa vì rất lo lắng vấn đề thực phẩm. Nếu nhà trường chưa có phương án nào khác, ngày mai gia đình sẽ cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn”, phụ huynh này cho biết.

Một phụ huynh có con học lớp 3 tuổi cũng cho hay, do gia đình không có người trông con nên chị tranh thủ đón con về buổi trưa để ăn cơm, sau đó sẽ quay lại học buổi chiều.

Phụ huynh đón con về ăn trưa (Ảnh: Mỹ Hà).

Càng về trưa, càng nhiều phụ huynh đến đón con về. “Bình thường cháu ăn trưa ở trường nhưng hôm nay đột nhiên mẹ cháu gọi về bảo ông phải ra đón cháu về ăn trưa vì thực phẩm có vấn đề. Nghe điện xong, tôi vội vã ra đón cháu”, một người ông chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phường Phương Liệt cho biết, UBND phường đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh học sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho các cháu.

Cũng theo thông tin từ phường này, số thực phẩm trên do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tự giám sát đã báo cáo Hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định.

Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo tới UBND phường và các phòng, ngành chuyên môn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.