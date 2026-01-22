Open Day: Từ truyền thông tuyển sinh đến trải nghiệm ra quyết định

Trong nhiều năm, Open Day tại các trường đại học ở Việt Nam chủ yếu được xem là hoạt động cung cấp thông tin tuyển sinh. Trường giới thiệu ngành học, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất; học sinh và phụ huynh tiếp nhận thông tin theo hướng một chiều.

Cách tiếp cận này từng phù hợp trong bối cảnh lựa chọn ngành nghề còn hạn chế và sự khác biệt giữa các môi trường đào tạo chưa thực sự rõ nét.

Sự kiện FPTU Big Open Day mang đến cơ hội trải nghiệm môi trường đại học thực tế dành cho học sinh THPT (Ảnh: FPTU).

Tuy nhiên, bối cảnh tuyển sinh hiện nay đã thay đổi. Trước tác động của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, khiến học sinh không còn dễ dàng lựa chọn trường, ngành chỉ dựa trên thông tin quảng bá. Thay vào đó, nhu cầu được trực tiếp quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng mức độ phù hợp của môi trường học tập ngày càng rõ nét.

Từ thực tế này, Open Day đang dần chuyển vai, từ một hoạt động truyền thông tuyển sinh sang không gian hỗ trợ người học đưa ra lựa chọn có cơ sở. FPTU Big Open Day của Trường Đại học FPT là một ví dụ cho xu hướng này.

Trải nghiệm thực tế thay cho thông tin một chiều

Ở các chương trình Open Day theo mô hình mới, học sinh được tham quan, trải nghiệm môi trường học tập và trò chuyện với giảng viên, sinh viên, qua đó hình dung rõ hơn đời sống đại học và mức độ phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân.

Tại FPTU Big Open Day, gần 100 giảng viên và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đã trực tiếp tham gia tư vấn, định hướng.

Thay vì những buổi giới thiệu chung, học sinh và phụ huynh có cơ hội trao đổi cụ thể về yêu cầu năng lực đầu vào, cấu trúc chương trình đào tạo, lộ trình học tập - thực tập cũng như triển vọng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Cách tiếp cận này giúp hoạt động định hướng trở nên thực tế hơn, hạn chế tình trạng lựa chọn ngành học dựa trên thông tin khái quát.

Gần 100 giảng viên, chuyên gia đầu ngành Trường Đại học FPT tham gia trò chuyện, định hướng cho phụ huynh, học sinh tại sự kiện (Ảnh: FPTU).

Hiện Trường Đại học FPT đang triển khai 38 chương trình đào tạo ở nhiều lĩnh vực. Việc tập trung các ngành học cùng đội ngũ giảng viên tại không gian Open Day giúp học sinh và phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và cân nhắc các lựa chọn ngay tại chỗ, từ đó đưa ra quyết định phù hợp hơn và giảm nguy cơ lựa chọn ngành học chưa sát với năng lực, sở thích.

Open Day là một quá trình, không phải sự kiện thời điểm

Chia sẻ về định hướng tổ chức Open Day, ông Nguyễn Hùng Quân - Phó giám đốc Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội - nhấn mạnh: “Học sinh ngày nay không thiếu thông tin. Điều các em cần là cơ hội trải nghiệm đủ sâu để tự đưa ra quyết định. Vì vậy, Open Day cần được thiết kế như một quá trình, giúp học sinh và phụ huynh có thời gian quan sát, đối chiếu và cân nhắc trước khi lựa chọn”.

Trường Đại học FPT phát triển chương trình đào tạo dựa trên ba trụ cột chiến lược: Công nghệ - khởi nghiệp - toàn cầu hóa. Sinh viên được trang bị tư duy số, năng lực ứng dụng công nghệ vào chuyên môn, khả năng đổi mới sáng tạo và giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn.

Học sinh THPT tham gia vào các hoạt động giao lưu câu lạc bộ cùng sinh viên FPTU (Ảnh: FPTU).

Bên cạnh đó, lợi thế là thành viên của Tập đoàn FPT - doanh nghiệp công nghệ toàn cầu - mang đến cho Trường Đại học FPT hệ sinh thái doanh nghiệp rộng lớn. Trường hiện có mạng lưới hợp tác với khoảng 300 đối tác giáo dục tại gần 40 quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng giúp chương trình đào tạo gắn với thực tiễn toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội trải nghiệm quốc tế và định hướng nghề nghiệp từ sớm cho sinh viên.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong quyết định chọn trường

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng ngày càng đóng vai trò rõ nét trong mô hình Open Day theo hướng trải nghiệm. Việc cùng con tham gia tư vấn, quan sát môi trường học tập và trao đổi với giảng viên giúp phụ huynh chuyển từ định hướng thay sang đồng hành cùng con trong quá trình ra quyết định.

Chia sẻ sau khi tham gia chương trình, anh Nguyễn Quý Vinh - phụ huynh học sinh lớp 12 tại THPT Quảng Oai (Hà Nội) cho biết, việc được tham quan campus (khuôn viên trường) và trao đổi với giảng viên giúp gia đình có cái nhìn rõ hơn.

“Bản thân tôi cũng là một người làm trong ngành công nghệ thông tin nên mong muốn cháu theo ngành. Khi con có định hướng lựa chọn Trường Đại học FPT, gia đình ủng hộ bởi FPT là tập đoàn uy tín hàng đầu Việt Nam. Đến với Open Day, được tận mắt quan sát môi trường học tập và nghe giảng viên chia sẻ cụ thể về chương trình đào tạo, tôi cảm thấy yên tâm”, anh Vinh chia sẻ.

FPTU Big Open Day trở thành điểm đến quen thuộc của phụ huynh, học sinh trong quá trình định hướng nghề nghiệp (Ảnh: FPTU).

Trong bối cảnh nhu cầu tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn đại học ngày càng gia tăng, Open Day không còn dừng lại ở vai trò cung cấp thông tin. Khi được tổ chức định kỳ và thiết kế như một quá trình trải nghiệm, hoạt động này góp phần giúp người học đưa ra quyết định có cơ sở, từ đó bước vào hành trình đại học với tâm thế chủ động và rõ ràng hơn về con đường phía trước.