Nữ thủ khoa đầu tiên trong lịch sử Trường Phổ thông Năng khiếu

Theo thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh Phạm Dương Thùy Anh đã trở thành thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 của trường với tổng điểm xét tuyển 44,3 khi đăng ký vào lớp chuyên toán.

Đáng chú ý, nữ sinh đạt hai điểm 10 tuyệt đối ở môn toán chuyên và toán thường.

TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết đã rất lâu nhà trường mới ghi nhận một thí sinh đạt “cú đúp” điểm 10 ở hai bài thi toán. Ông cũng cho biết đây là kỳ tuyển sinh đầu tiên của trường ghi nhận có thủ khoa là học sinh nữ.

Em Phạm Dương Thùy Anh (thứ hai bên phải sang) - thủ khoa Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 (Ảnh: N.D).

Được biết, Phạm Dương Thuỳ Anh là học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Sáng 10/6, Trường Phổ thông Năng khiếu cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Nhìn chung, điểm chuẩn vào trường năm nay tăng mạnh so với năm 2025.

Cụ thể, điểm chuẩn lớp chuyên toán tại cơ sở phường An Đông là 37,55 điểm, trong khi lớp toán tại cơ sở phường Đông Hòa đạt 31,3 điểm. Năm nay, cả hai cơ sở đều tăng 3,8 điểm so với năm 2025.

Điểm chuẩn chuyên tin (TH1) đạt 35,25 điểm, tăng khoảng 3,25 điểm so với năm ngoái. Lớp chuyên vật lý (TH1) lấy 34,6 điểm, tăng khoảng 3 điểm.

Trong khi nhiều lớp chuyên tăng điểm, lớp chuyên tin (TH5) là trường hợp giảm sâu nhất. Tại cơ sở phường An Đông, điểm chuẩn lớp này chỉ còn 27,5 điểm, giảm khoảng 4,75 điểm so với năm trước.

Tại cơ sở phường Đông Hòa, điểm chuẩn giảm còn 24 điểm, thấp hơn khoảng 5,5 điểm.

Ở nhóm còn lại, điểm chuẩn các lớp chuyên dao động từ 28 đến hơn 32 điểm. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh lấy 32,6 điểm, chuyên hóa học 31,2 điểm, chuyên sinh học 29,6 điểm và chuyên ngữ văn 28,05 điểm.