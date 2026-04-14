Nữ sinh lớp 8 bị 2 bạn thân cùng lớp đánh, ép cởi áo trong lớp học

Ngày 14/4, thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lặc, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận tại nhà trường đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 bị 2 bạn cùng lớp dùng ghế đánh và ép cởi áo ngay trong lớp học.

Theo báo cáo của nhà trường, nữ sinh bị đánh là em B.G.H. (lớp 8A1). Hai học sinh cùng lớp tham gia đánh bạn là P.H.A. và P.Q.C..

Nữ sinh bị bạn ép cởi áo ở lớp học (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 30/3, sau khi tan học, các thầy cô giáo đã ra về, 3 học sinh nêu trên ở lại để giải quyết mâu thuẫn cá nhân và xảy ra ẩu đả.

Trong lúc xô xát, P.H.A. và P.Q.C. dùng ghế đánh em B.G.H.. Không dừng lại, các học sinh còn ép H. cởi áo, quay clip. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, sự việc vẫn tiếp diễn.

Sau khi biết được sự việc, giáo viên chủ nhiệm và đại diện nhà trường đã mời phụ huynh các em đến trường để giải quyết. Gia đình cũng đưa em H. đến bệnh viện khám sức khỏe. Ngày hôm sau, H. đi học bình thường.

Về việc H. bị nhóm bạn ép cởi áo để quay clip, ông Dũng cho biết các em vốn chơi thân với nhau, song không rõ nguyên nhân vì sao lại có hành vi bồng bột như vậy. Nhà trường cũng đã phối hợp với công an xã để xác minh nguyên nhân và răn đe các học sinh khác.

“Nhà trường đã báo cáo sự việc lên UBND xã. Đến nay, hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức viết bản kiểm điểm đối với học sinh P.H.A. và P.Q.C.. Gia đình các em đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm. Cả 3 học sinh cũng đã xin lỗi nhau, hứa không tái phạm”, ông Dũng nói.