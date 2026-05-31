Nụ cười xen lẫn nước mắt của thí sinh Hà Nội sau môn thi toán vào lớp 10

Sáng 31/5, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi, với thời gian làm bài là 120 phút (Ảnh: Hải Long).

Bà Mai Thị Thiện (82 tuổi, quê Ninh Bình) đã lên Hà Nội từ hai ngày trước để động viên và tiếp sức cho cháu nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Suốt hai ngày qua, sáng nào bà cũng thức dậy từ 5h30 cùng cháu, chuẩn bị đồ đạc rồi đưa cháu đến điểm thi từ sớm để kịp giờ làm bài.

"Tuổi cao rồi nhưng tôi vẫn muốn tự mình đưa cháu đi thi để cháu yên tâm. Chỉ mong cháu bình tĩnh, làm bài thật tốt", bà Thiện chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi, Tống Vũ Dũng, học sinh Trường THCS Xuân La, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh đang đứng chờ bên ngoài. Không ít người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.

"Đây là môn thi thứ hai em ra sớm nhất. Em tự tin đạt khoảng 9 điểm. Đề thi vừa sức, chỉ có một câu hình học khiến em mất khá nhiều thời gian", Dũng cho biết.

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, em Ngô Đức Hoàng, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, giơ 10 ngón tay nhưng cụp một ngón như cách dí dỏm để dự đoán mình đạt khoảng 9,5 điểm môn Toán. Hoàng đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THPT Phạm Hồng Thái.

"Em làm đến hết câu C phần hình học khi còn khoảng 55 phút. Sau đó em chuyển sang làm câu nâng cao trong khoảng 10 phút rồi quay lại. Nhưng câu đó khó quá, nghĩ mãi không ra nên em quyết định bỏ", Hoàng tươi cười chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Bên cạnh những gương mặt rạng rỡ vì làm bài tốt, không ít thí sinh bước ra khỏi phòng thi với gương mặt thất thần. Nhiều em nhận định đề Toán khá khó, đặc biệt ở phần hình học và các câu vận dụng, khiến việc đạt điểm cao không dễ dàng.

Tại khu vực cổng trường, một số thí sinh không giấu được cảm xúc, bật khóc ngay khi gặp người thân. Nhiều phụ huynh phải ôm con vào lòng, liên tục động viên sau khi các em tự đánh giá kết quả làm bài không như kỳ vọng (Ảnh: Thành Đông).

Khi thấy cháu bước ra khỏi cổng trường với đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm mặt khóc vì nghĩ mình chỉ đạt khoảng 8,5 điểm môn toán, bà Mai Thị Thiện không giấu được sự xót xa. Cháu bà Thiện lo lắng mức điểm này có thể không đủ để đỗ vào Trường THPT Phan Đình Phùng như mong muốn.

"Hai buổi thi trước cháu còn vui vẻ lắm, vậy mà hôm nay ra khỏi phòng thi là khóc. Nhìn cháu như vậy tôi thương lắm, chỉ biết động viên cháu cố gắng hết sức rồi", bà Thiện nói (Ảnh: Thành Đông).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà sau tiếng trống kết thúc giờ làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng trầm lắng, một số em ra cổng trường với gương mặt trầm buồn (Ảnh: Hải Long).

Các phụ huynh lập tức tới an ủi và nhanh chóng đưa con ra về khi thấy con có tâm trạng không tốt sau phần thi sáng nay (Ảnh: Hải Long).

Một số khác ôm chặt lấy con mình với những câu động viên, an ủi. Nhiều phụ huynh khác cũng cổ vũ, vỗ tay động viên các thí sinh sau khi ra cổng trường (Ảnh: Hải Long).

Hình ảnh ghi nhận sáng nay tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Hà Đông) với nhiều thí sinh rạng rỡ rời điểm thi khi kết thúc môn toán (Ảnh: Trần Quân).

Ngoài cổng điểm thi, các phụ huynh luôn ngóng chờ từ sáng sớm, ôm các con vào lòng, chúc mừng, vỗ về, động viên bất kể kết quả thi của con mình tốt hay chưa được như kỳ vọng (Ảnh: Trần Quân).