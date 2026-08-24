Ninh Bình tuyển gần 1.800 giáo viên cho năm học mới

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Sở GD&ĐT, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND cấp xã.

Tỉnh Ninh Bình đang tuyển dụng 1.789 viên chức vào làm giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (Ảnh minh hoạ: Thái Bá).

Theo kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2026 của tỉnh Ninh Bình, tổng số chỉ tiêu là 1.789 nhân sự. Trong đó, cấp Mầm non được giao 601 chỉ tiêu giáo viên hạng III; cấp Tiểu học có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với 676 chỉ tiêu, trong đó gồm 437 chỉ tiêu giáo viên dạy môn văn hóa và 106 chỉ tiêu giáo viên tiếng Anh. Ngoài ra, còn có các vị trí giáo viên tin học và công nghệ, giáo dục thể chất, âm nhạc và mĩ thuật.

Khối THCS được phân bổ 387 chỉ tiêu giáo viên hạng III. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các môn toán với 104 chỉ tiêu, ngữ văn 66 chỉ tiêu và tiếng Anh 49 chỉ tiêu. Đối với cấp THPT, kế hoạch tuyển dụng 76 giáo viên. Các trung tâm công lập trực thuộc Sở GD&ĐT có nhu cầu tuyển dụng 49 chỉ tiêu.

Đây là kỳ tuyển dụng quy mô lớn tại Ninh Bình, nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan theo quy định.

Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Những trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án hoặc bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật không thuộc đối tượng được đăng ký dự tuyển.

Giáo viên giảng dạy tại Ninh Bình trong một tiết học (Ảnh: Thanh Bình).

Về trình độ đào tạo, đối với vị trí giáo viên Mầm non, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên mầm non.

Đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT, yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học dự tuyển.

Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc khối sư phạm, người dự tuyển phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Riêng đối với các môn nghệ thuật, tin học và công nghệ ở cấp Tiểu học và THCS, người có bằng cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng chuyên ngành phù hợp kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm vẫn được tham gia dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, các trường hợp này phải thực hiện lộ trình đào tạo nâng chuẩn theo quy định.

Đối tượng và chế độ cộng điểm ưu tiên

Kỳ tuyển dụng áp dụng chế độ ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành.

Theo đó, mức cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2 được áp dụng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa được sắp xếp xong (Ảnh: Thái Bá).

Mức cộng 5 điểm được áp dụng đối với người dân tộc thiểu số; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an xuất ngũ; con liệt sĩ, con thương binh và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định.

Đáng chú ý, những người có thời gian giảng dạy đúng vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 36 tháng trở lên và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được cộng 5 điểm vào kết quả thi vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở được cộng 1,5 điểm theo quy định.

Phương thức tổ chức và lịch trình thi tuyển

Kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2026 được tổ chức theo hình thức thi tuyển gồm 2 vòng.

Vòng 1 được thực hiện dưới hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm phần thi Kiến thức chung với 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút và phần thi Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút. Thí sinh phải trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên ở từng phần thi mới đủ điều kiện tham dự vòng 2. Kết quả vòng 1 không thực hiện phúc khảo.

Vòng 2 là phần thi thực hành sư phạm nhằm đánh giá năng lực chuyên môn và kỹ năng giảng dạy của ứng viên. Mỗi thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị trước khi thực hiện bài giảng với thời gian không quá 20 phút. Bài thi được chấm theo thang điểm 100 và không thực hiện phúc khảo.

Người trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng 2 và được xác định theo nguyên tắc lấy kết quả từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Theo kế hoạch, thông báo tuyển dụng dự kiến được ban hành trong tháng 6. Vòng 1 sẽ được tổ chức trong tháng 7 và tháng 8. Vòng 2 dự kiến diễn ra trong tháng 8 và tháng 9.