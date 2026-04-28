Ninh Bình triển khai công tác tổ chức các kỳ thi năm 2026

Theo báo cáo tổng kết công tác tổ chức các kỳ thi năm 2025 (năm đầu tiên ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình vận hành trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính), tỉnh Ninh Bình đạt kết quả ấn tượng: Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt 6,47 điểm, xếp thứ 3 toàn quốc; 9/11 môn thi nằm trong top 10 cả nước; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,42%.

Hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Ninh Bình (Ảnh: An Na).

Theo phương án dự kiến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra từ ngày 22-25/5; có khoảng 57.000 thí sinh tham dự tại 95 hội đồng coi thi.

Điểm mới đáng chú ý tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, tỉnh Ninh Bình chính thức bãi bỏ quy định phân vùng tuyển sinh đối với các trường THPT công lập.

Theo đó, thí sinh có thể đăng ký dự thi vào bất kỳ trường nào trên địa bàn tỉnh phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Bước đổi mới quan trọng này tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng cho mọi học sinh trong việc tiếp cận các cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Bên cạnh đó, môn Ngoại ngữ (hệ không chuyên) được điều chỉnh từ hình thức trắc nghiệm hoàn toàn sang kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Vì thế, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đề thi và công tác chấm thi.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự kiến tổ chức sớm hơn khoảng 15 ngày (từ ngày 10 đến ngày 12/6). Kỳ thi này, tỉnh Ninh Bình dự kiến có khoảng 49.000 thí sinh tham gia.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2026 tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: An Na).

Theo Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2026 tỉnh Ninh Bình, việc điều chỉnh thời gian thi đặt ra yêu cầu ngành giáo dục phải chủ động hoàn thành chương trình học, tăng cường ôn tập và tổ chức thi thử cho học sinh.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Ninh Bình cũng sẽ phân cấp cấp bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận kết quả thi về cho các đơn vị. Đây là điểm mới nhằm giảm áp lực hành chính, tăng tính chủ động cho cơ sở giáo dục.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2026 tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, kỳ thi năm 2026 có quy mô lớn, nhiều điểm mới, do đó yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, phải chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu.