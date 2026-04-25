Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong Văn kiện Đại hội Đảng XIV

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cốt lõi trên 5 lĩnh vực, bao gồm những vấn đề lý luận mới và kết quả tổng kết thực tiễn mà Đại hội XIV của Đảng đã rút ra như mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam với mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tự chủ chiến lược trong xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc.

GS.TS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam

Sau 2 phiên làm việc, với nhiều tham luận được trình bày, hội thảo khẳng định ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XIV đối với phát triển đất nước trong giai đoạn mới; góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

GS.TS Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, cho biết Văn kiện Đại hội XIV được xây dựng trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều thay đổi nhanh, phức tạp và khó dự báo.

Ông khẳng định, Văn kiện Đại hội XIV là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời là kim chỉ nam cho hành động, tạo cơ sở chính trị - lý luận vững chắc để kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Giá trị của văn kiện không chỉ thể hiện ở nội dung phong phú mà còn ở việc xác định đúng những vấn đề lớn của đất nước, đề ra các định hướng phát triển phù hợp, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương và tổ chức thực hiện.

Văn kiện cũng thể hiện nhiều điểm mới trong tư duy lý luận và định hướng phát triển, nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển, đổi mới và bền vững, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong một chỉnh thể thống nhất.

Sau 40 năm đổi mới, chúng ta có cơ sở để khẳng định đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, đi cùng với thành tựu là những yêu cầu mới ngày càng cao hơn.

“Hội thảo cần tập trung làm rõ một số nội dung quan trọng, trong đó, làm rõ hơn những điểm mới về mặt lý luận trong Văn kiện Đại hội XIV; gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và gợi mở thêm các kiến nghị có giá trị tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, tham mưu và tư vấn chính sách”, theo GS.TS Phạm Văn Đức.

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, khẳng định việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

“Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Hội Triết học Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học đã đóng góp trí tuệ cho hội thảo, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới”, PGS.TS Đoàn Triệu Long nói.