Những thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2026 của 4 đại học top đầu

Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục duy trì 3 phương thức gồm xét tuyển tài năng, xét điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu dự kiến năm 2026 là 9.880 sinh viên với 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình mới.

Điểm điều chỉnh đáng chú ý nhất nằm ở cách quy đổi chứng chỉ IELTS. Năm nay, IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm trước). Thí sinh phải đạt IELTS 7.0 mới được quy đổi thành 10 điểm, trong khi các năm trước chỉ yêu cầu IELTS 6.5 trở lên.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Trường áp dụng 8 tổ hợp xét tuyển. So với năm ngoái đã bỏ đi 4 tổ hợp và bổ sung một tổ hợp mới là DD2 (Toán, Ngữ văn, tiếng Hàn).

Ở diện xét tuyển tài năng (sử dụng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn), Đại học Bách khoa Hà Nội bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm đánh giá tư duy.

Tổng điểm xét tối đa là 100 điểm, gồm Điểm tư duy (tối đa 40), điểm thành tích (tối đa 50) và điểm thưởng (tối đa 10).

Tại Học viện Ngoại giao, phương thức xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếp tục được duy trì nhưng thêm điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT, điều năm trước không áp dụng.

Cụ thể, thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào trường theo phương thức này phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 22 điểm, đồng thời điểm trung bình chung 6 học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt mức Tốt trở lên.

Đáng chú ý, năm 2026, Học viện Ngoại giao bổ sung phương thức mới là xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Theo đó, thí sinh có thể sử dụng SAT từ 1.300 điểm, ACT từ 29 điểm, A-level với từng môn đạt từ D trở lên hoặc bằng tú tài quốc tế IB từ 30 điểm, kèm IELTS Academic từ 6.0 trở lên.

Việc bổ sung phương thức này cho thấy xu hướng quốc tế hóa rõ rệt trong tuyển sinh của trường, đồng thời ưu tiên nhóm thí sinh có lộ trình học thuật bài bản và năng lực ngoại ngữ tốt.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, phương án tuyển sinh năm 2026 cơ bản giữ ổn định với 2 phương thức (trừ xét tuyển thẳng) gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp. 4 tổ hợp xét tuyển cũng được giữ nguyên với A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, tiếng Anh), D07 (Toán, Hoá, tiếng Anh).

Điểm mới đáng chú ý là trường không còn cộng hai lần cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như năm 2025. Tổng điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích - bao gồm thành tích đặc biệt và chứng chỉ ngoại ngữ - không vượt quá 10% thang điểm xét, tức tối đa 3 điểm trên thang 30.

Trường cũng không tổ chức sơ tuyển và không áp dụng tiêu chí phụ ngoài quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự kiến, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ mở thêm một số ngành, mỗi ngành tăng khoảng 50 chỉ tiêu, nhưng tổng quy mô tuyển sinh không vượt quá 9.000. Cùng với đó, học phí dự kiến tăng 2-5 triệu đồng tùy chương trình.

Học phí chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng/năm; học phí các chương trình tiên tiến, chất lượng cao hoặc đào tạo bằng tiếng Anh dao động 45-70 triệu đồng/năm.

Ít thay đổi nhất trong chính sách tuyển sinh năm nay là Trường Đại học Ngoại thương. Trường vẫn khống chế điểm điều kiện thi tốt nghiệp THPT là 24 điểm, áp dụng với phương thức xét học bạ.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể xét độc lập hoặc kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhưng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển vẫn phải đạt từ 24 điểm trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào này có thể điều chỉnh theo phổ điểm thực tế năm 2026. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cho cả 3 cơ sở tại Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh là 4.550.