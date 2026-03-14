Nhóm học sinh được đề xuất hỗ trợ tiền ăn 540.000 đồng/tháng

Ngày 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã xây dựng 2 dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh, dự kiến trình UBND tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở quy định của Trung ương, trong đó có Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Gia Lai đề xuất chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú và học sinh xã Nhơn Châu (Ảnh minh họa: Nguyễn Phê).

Theo dự thảo, tỉnh Gia Lai dự kiến hỗ trợ thêm tiền ăn đối với học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn.

Mức hỗ trợ 540.000 đồng/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học. Kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề xuất chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã đảo Nhơn Châu đang học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo này, học sinh sẽ được hỗ trợ tiền ăn bằng 30% mức lương cơ sở/tháng; tiền nhà ở bằng 10% mức lương cơ sở/tháng; hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/học sinh/tháng và tiền đi lại 200.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế, tối đa 9 tháng trong một năm học.

Các chính sách hỗ trợ được kỳ vọng góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú. Qua đó, góp phần tạo ra sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa vùng khó khăn và thành thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.