Nhờ chú công an giải giúp đề kiểm tra lớp 12, cái kết gây “bão” mạng

Những ngày qua, Fanpage Facebook “Công an xã Mỹ Sơn - tỉnh Khánh Hòa” nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Fanpage đăng tải dòng trạng thái với chủ đề “Sự nuông chiều tạo nên kẻ “Chú Công an ơi!””, kèm hình ảnh chụp màn hình tin nhắn thể hiện nội dung một học sinh lớp 12 nhờ công an giải đề và được người trực Fanpage hỗ trợ.

Bài đăng “Sự nuông chiều tạo nên kẻ “Chú Công an ơi!”” của Công an xã Mỹ Sơn thu hút hơn 200.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Đoạn tin nhắn thể hiện nội dung một học sinh nhờ Fanpage Công an xã Mỹ Sơn giải đề kiểm tra trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12.

Sau đó, người quản lý Fanpage phản hồi: “Có dụ (vụ) này luôn hả?”, kèm theo các phương án trả lời như 9A, 10A, 11B… và không quên viết thêm: “Đưa thêm đề đến đây”.

Bài viết này đã thu hút hơn 200.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội đa phần khen lực lượng công an xã hóm hỉnh, gần gũi với người dân.

“Dạo này các chú công an hài hước ghê”, tài khoản Phạm Tuấn Kiệt viết.

Một tài khoản khác nhận xét: “Dạo này công an các xã đáng yêu quá ạ”.

Ngoài ra, một số người “vặn lại” chú công an: “Lỡ sai tội cháu nó chú ơi”; "Chú trả lời nhiệt tình quá, phát đáp án ra trật lất hết", bạn Nguyen Mai Thanh nghi ngờ.

Tuy nhiên, một số người đã chứng minh “chú công an” đúng khi trực tiếp kiểm tra, đối chiếu câu hỏi và các kết quả với nhau.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Mỹ Sơn xác nhận có việc lực lượng của đơn vị hỗ trợ một học sinh giải đề kiểm tra, sau đó chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo vị này, hằng ngày lực lượng Công an xã Mỹ Sơn thường xuyên truy cập Fanpage để tiếp nhận, phản hồi câu hỏi, thắc mắc và tin báo của người dân, qua đó tăng cường sự gần gũi, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Việc cán bộ Fanpage Công an xã Mỹ Sơn hỗ trợ giải đề kiểm tra cho học sinh là minh chứng cho nỗ lực cập nhật, lắng nghe thông tin, phản ánh và kịp thời giải quyết các vụ việc từ mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các em đang độ tuổi đến trường.