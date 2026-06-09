Nhiều “tin đồn” về điểm thi lớp 10, trường chuyên ở TPHCM cảnh báo khẩn

Trường Phổ thông Năng khiếu thông tin, thời điểm dự kiến công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường năm học 2026-2027 là lúc 10h ngày 10/6.

Nhà trường lưu ý phụ huynh, học sinh cần cẩn trọng khi tiếp nhận các “tin đồn” trong các hội nhóm về điểm thi lớp 10. Các hội nhóm này đều không phải do nhà trường quản lý.

Theo kế hoạch, đáp án và hướng dẫn chấm thi sẽ được công khai cùng thời điểm công bố kết quả thi để thí sinh thuận tiện tra cứu, đối chiếu kết quả và đăng ký phúc khảo khi cần.

Thí sinh dự thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 (Ảnh: Bảo Quyên).

Kỳ tuyển sinh vào Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra vào ngày 23/5 vừa qua với hơn 4.700 thí sinh dự thi. Với chỉ tiêu 595 học sinh, tỷ lệ chọi vào trường năm nay là 1/8, mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 của trường là tổng điểm 4 bài thi, môn chuyên nhân hệ số 2, không bài thi nào dưới 2 điểm. Với các lớp chuyên tuyển bằng 2 tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Năm 2025, lớp chuyên toán dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu với 33,75 điểm, các lớp còn lại trong mức 24,4-33.