Nhiều nước siết chặt visa, du học sinh Việt sẽ ra sao?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Diệu Linh, Phó Giám đốc kiêm cố vấn du học kỳ cựu tại một tổ chức giáo dục, cho biết thời gian qua, việc siết visa của một số quốc gia gây khó khăn cho du học sinh.

Tuy nhiên tùy chính sách của từng quốc gia để xem đấy là trở ngại hay cơ hội. Chẳng hạn tại Mỹ, thực tế hiện không có việc siết chặt visa đối với Việt Nam, chủ yếu tăng cường rà soát đối với một số quốc gia khác.

“Ở khía cạnh nào đó, điều này thậm chí mang lại lợi thế cho du học sinh Việt Nam. Minh chứng là số lượng du học sinh Việt Nam trong năm 2025 đã tăng 16%”, theo bà Diệu Linh.

Trong khi đó, Anh và Úc được cho là đang thực hiện quá trình “thanh lọc” du học sinh. Đối với nhóm các trường top đầu, nhu cầu và chỉ tiêu tuyển sinh hầu như không thay đổi, thậm chí có xu hướng tăng nhẹ.

Tuy nhiên, bà Linh cho rằng các trường ở nhóm dưới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xin visa. Úc hiện kiểm soát chặt chẽ hơn đối với khối trường nghề, còn Anh chủ yếu siết visa diện phụ thuộc (dependent). Do đó, việc du học bậc đại học nhìn chung ít bị ảnh hưởng.

Hiện Canada là quốc gia có mức độ siết chặt mạnh nhất, song việc này chủ yếu tập trung vào các cơ sở đào tạo chất lượng thấp.

Các yêu cầu về chứng minh tài chính ở quốc gia này được kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Đồng thời, chính sách cấp giấy phép du học cũng có sự điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, được xem như một hình thức “thanh lọc” du học sinh.

"Nhìn chung, nhóm học sinh theo học tại các trường top sẽ ít chịu tác động hơn từ các chính sách này. Tuy nhiên, trong những năm tới, mức độ cạnh tranh có thể sẽ gia tăng”, theo nhận xét của bà Diệu Linh.

Trước đó, ngày 13/3, hàng trăm sinh viên bàng hoàng khi Anh dừng cấp visa du học đối với công dân một số nước.

Quyết định tạm dừng cấp visa du học của Chính phủ Anh có thể ảnh hưởng đến hơn 200 sinh viên Sudan chuẩn bị theo học tại khoảng 46 trường đại học trên khắp Vương quốc Anh. Trong số này có nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng như Đại học Oxford, Đại học Cambridge và Cao đẳng Hoàng gia London.

Ngày 11/3, Chính phủ Australia cũng chính thức cập nhật các yêu cầu khắt khe đối với hồ sơ thị thực thực hành nghề (visa 407).

Theo quy định mới, ứng viên xin visa thực hành nghề không còn được phép nộp hồ sơ song song như trước. Hệ thống visa sinh viên cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ.

Giới chức trách Úc lý giải những thay đổi này nhằm hỗ trợ cam kết của chính phủ trong việc giảm thiểu tình trạng "tạm trú vĩnh viễn".

Đầu năm 2026, Chính phủ Canada áp dụng cơ chế giới hạn số lượng giấy phép du học, đồng thời yêu cầu phần lớn sinh viên quốc tế phải có thư xác nhận từ tỉnh bang (PAL) trước khi nộp hồ sơ visa.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo tạm dừng việc xử lý hồ sơ visa định cư đối với người nộp đơn đến từ 75 quốc gia từ ngày 21/1.

Quy định này không áp dụng đối với những trường hợp xin visa không định cư, tức các loại visa tạm thời như du lịch hoặc công tác, vốn chiếm phần lớn tuyệt đối trong số người nộp đơn xin visa.