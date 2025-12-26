Nhiều dấn ấn chuyển mình chiến lược của Hội Khuyến học Việt Nam

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành nhằm tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, khẳng định, năm 2025 là một giai đoạn đầy khó khăn, thách thức.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (Ảnh: Quốc Thành).

Tuy vậy, Hội Khuyến học Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành việc chuyển đổi mô hình tổ chức, thu gọn đầu mối từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học đánh giá cao sự linh hoạt, chủ động của các cấp hội khi nỗ lực duy trì hoạt động bền bỉ trong khó khăn. Trong sắp xếp tổ chức bộ máy hội ở cấp tỉnh, cấp xã, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

29/34 tỉnh đã kiện toàn hội khuyến học xã, phường. Công tác trao học bổng và hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh, giáo viên vùng bão lũ được tiến hành nhanh chóng, kịp thời với tổng số tiền lên đến 2 tỷ đồng, khẳng định vai trò đồng hành tin cậy của hội đối với cộng đồng.

Năm vừa qua, Hội Khuyến học Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hội đã tiếp nhận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường về việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tôn chỉ, mục đích, tạo ra luồng sinh khí mới cho toàn hệ thống.

Bằng việc thúc đẩy phong trào Khuyến học số, Hội đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xóa mù công nghệ cho người dân. Bên cạnh đó, các tọa đàm về Khuyến học xanh và Bình dân học vụ số đã cụ thể hóa các quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào đời sống.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18 và Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" tiếp tục là điểm sáng, vinh danh hàng trăm cá nhân tự học thành tài và vượt khó vươn lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, rào cản đối với công tác tổ chức Hội khuyến học địa phương sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi địa giới hành chính.

Sau sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành, nhiều địa phương rơi vào tình trạng lúng túng về cơ chế hoạt động. Một số đại biểu phản ánh việc không được cấp biên chế cho Hội khuyến học cấp xã. Chế độ phụ cấp, kinh phí hoạt động, gây quỹ khuyến học… chưa có hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, tại một số nơi, việc thực hiện triển khai phần mềm đánh giá, công nhận công dân học tập còn khó khăn do hội khuyến học cấp xã chưa kiện toàn, không có đầu mối triển khai, quản lý và nhập liệu bị gián đoạn từ ngày 1/7 đến nay, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình.

GS.TS Vũ Minh Giang nêu quan điểm, để giải quyết được những vướng mắc trên, Hội khuyến học cần đề nghị Mặt trận Tổ quốc các địa phương ra quyết định nhân sự, từ đó mới có thể sớm tổ chức được bộ máy chuyên môn, nghiệp vụ của hội ở các cấp cơ sở.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam diễn ra ngày 26/12 tại Hà Nội (Ảnh: Quốc Thành).

Năm 2026, nhiệm vụ hàng đầu được Hội Khuyến học Việt Nam xác định là chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026-2031). Hội sẽ tập trung ổn định tổ chức hội tại các tỉnh thành và xã phường mới sáp nhập, đảm bảo bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu quả.

Mục tiêu năm tới, Hội sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá các mô hình công dân học tập theo hướng Khuyến học xanh gắn với các tiêu chí số hoá.

Hội cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn Quỹ Khuyến học, đẩy mạnh phong trào "Học không bao giờ cùng" và thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.