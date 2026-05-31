Nhận mảnh giấy đặc biệt từ cô giáo, học sinh lớp 5 cảm động rơi nước mắt

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tiết học cuối môn tiếng Anh của học sinh lớp 5 trước thời khắc hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước sang một môi trường học tập mới. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Học sinh lớp 5 xúc động khi đọc thư của cô giáo (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trong đoạn clip, khi buổi học sắp khép lại, cô giáo bất ngờ phát cho mỗi học sinh một tờ giấy nhỏ. Bên trong là những lời nhắn được viết riêng dành cho từng em sau nhiều năm gắn bó.

Nhiều học sinh không giấu được cảm xúc, ôm mặt bật khóc khi đọc những dòng tâm sự từ cô giáo. Những cái ôm, ánh mắt lưu luyến cùng những giọt nước mắt ngây thơ của học trò cuối cấp khiến cộng đồng mạng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian tiểu học của mình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Lê Thùy Dương, giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp), cho biết ý tưởng viết thư cho học sinh xuất phát từ chính tình cảm mà các em dành cho cô trong suốt thời gian qua.

“Học sinh rất hay viết thư tay cho tôi nên trong tiết học cuối cùng, tôi cũng muốn tặng lại các con một món quà nhỏ”, cô Dương chia sẻ.

Cô Dương chụp ảnh cùng học sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù mới công tác tại trường khoảng 3 năm, nữ giáo viên cho hay đây là lớp học sinh đầu tiên cô có cơ hội đồng hành xuyên suốt từ khi các em bắt đầu làm quen với môn tiếng Anh cho đến lúc hoàn thành chương trình tiểu học.

“Đây là lớp duy nhất tôi gắn bó từ khi các con còn học lớp 3 đến lúc học lớp 5, nên có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhìn các con từ những đứa trẻ nhỏ xíu đến lúc trưởng thành hơn từng ngày, tôi thật sự rất vui”, cô nói.

Trên trang cá nhân, cô giáo cũng xúc động viết: “Cảm ơn các em vì đã mang đến cho cô thật nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi nghề. Sau này dù mỗi người một nơi, cô vẫn mong các em luôn chăm ngoan, học giỏi và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Mỗi lá thư gửi đến học trò, nữ giáo viên đều thể hiện sự thấu hiểu và tình cảm chân thành.

Trong lá thư gửi học sinh tên Nam, cô viết: “Thời gian qua cô nhận thấy Nam đã có rất nhiều tiến bộ trong học tập. Cô rất vui và tự hào về em, đã vậy còn đẹp trai nữa chứ. Em cố gắng chăm chỉ nhiều hơn nữa nhé, cô tin em làm được”.

Với học sinh tên Thành, cô giáo nhắn nhủ bằng giọng văn gần gũi: “Ngày nào cũng làm trò chọc cô hết, sau này hết chọc được cô rồi chắc cô buồn lắm”.

Đặc biệt, trong lá thư gửi học sinh tên Nút, cô không quên động viên em nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn: “Dù hoàn cảnh có như thế nào em cũng cố gắng học thành tài, đừng bỏ cuộc nhé em”.

Những lời nhắn đầy chân thành ấy đã khiến nhiều học sinh xúc động. Có em vừa đọc thư xong đã bật khóc, có em ngại ngùng quay sang nói nhỏ: “Con cảm ơn cô”.

Khoảnh khắc những đứa trẻ lặng lẽ lau nước mắt, cất lá thư vào cặp hay cúi đầu cảm ơn cô giáo khiến nhiều người xem không khỏi nghẹn ngào.

Trong quãng thời gian đứng lớp, điều khiến cô Dương nhớ nhất là câu chuyện về một học sinh từng khá nghịch ngợm và chưa hợp tác trong giờ học.

“Có một bạn vì thấy cô còn trẻ nên không sợ, thường xuyên chưa hợp tác và có thái độ chưa tốt. Tôi từng nhiều lần khuyên bảo nhưng chưa cải thiện nên có lúc buồn lòng lắm”, cô kể.

Theo cô Dương, bước ngoặt đến sau một lần cô chủ động nhắn tin tâm sự thật lòng với học sinh này.

“Có lẽ em ấy hiểu được cảm xúc của cô nên từ đó thay đổi hẳn. Ngày nào đi học về cũng tặng cô một món quà nhỏ rồi mới chịu về”, cô nhớ lại với giọng đầy xúc động.

Với nữ giáo viên trẻ, chính sự hồn nhiên và tình cảm chân thành của học trò là động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề, dù đôi lúc vẫn có những áp lực và vất vả riêng.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng trong thời đại công nghệ phát triển, những lá thư tay cùng tình cảm chân thành giữa thầy cô và học trò lại càng trở nên đáng quý.