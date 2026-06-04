Nhận bằng cử nhân, chàng trai thuê người lên múa phụ họa

Ấp ủ màn trình diễn trong 4 năm

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện hàng loạt video ghi lại cảnh sinh viên ghi dấu ấn đầy ấn tượng trong lễ tốt nghiệp. Giữa không khí trang trọng của buổi trao bằng, nhiều nhóm bạn bất ngờ nhảy phụ họa, tung hoa giấy hoặc tạo thành đội hình phía sau tân cử nhân khi bước lên sân khấu.

Màn trình diễn đầy tâm huyết của Tùng (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Một trong những video thu hút sự chú ý là màn xuất hiện của Lê Thanh Tùng (SN 2004), sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TPHCM. Trong video, nam sinh bước lên nhận bằng cùng đội hình nhảy (dancer) phía sau trong tiếng nhạc sôi động, khiến cả khán phòng reo hò.

Thanh Tùng cho biết ý tưởng này đã được em ấp ủ từ năm nhất. Là một dancer hoạt động trong nhóm nhảy, nam sinh luôn mong muốn xuất hiện trên sân khấu theo cách đặc biệt nhất trong ngày tốt nghiệp.

“Lễ tốt nghiệp là cột mốc chỉ có một lần nên tôi không muốn chỉ lên nhận bằng rồi chụp hình. Tôi muốn biến khoảnh khắc đó thành một màn trình diễn đáng nhớ cho chính mình và những người đã đồng hành suốt quãng đời đại học”, Tùng chia sẻ.

Theo nam sinh, nhóm đã dành nhiều thời gian để lên ý tưởng, chọn nhạc, sắp xếp đội hình và tập luyện trước buổi lễ. Vì hầu hết thành viên đều là dancer nên quá trình chuẩn bị diễn ra khá nhanh, tuy nhiên cả nhóm vẫn phải canh kỹ thời gian để phần trình diễn không ảnh hưởng đến chương trình chung.

“Lúc được gọi tên, tôi vừa run vừa xúc động. Trong đầu chỉ nghĩ không biết có canh đúng nhịp không. Nhưng khi bước ra sân khấu, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, tôi cảm giác mình thật sự là nhân vật chính trong khoảnh khắc đó”, nam sinh kể.

Thanh Tùng chụp hình cùng đội ngũ phụ họa của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi video được đăng tải lên mạng xã hội, Thanh Tùng bất ngờ vì nhận được lượng tương tác lớn. Việc biến lễ tốt nghiệp thành một “sân khấu tuổi trẻ” phản ánh mong muốn lưu giữ thanh xuân theo dấu ấn riêng của nhiều bạn trẻ Gen Z.

“Cảm giác được sống hết mình trong ngày tốt nghiệp sẽ khiến tôi nhớ rất lâu”, Thanh Tùng nói.

Theo Tùng, mỗi tân cử nhân đều đang tự vẽ nên màu sắc riêng cho cuộc đời mình. Vì vậy, ai cũng xứng đáng được nhìn thấy, được cổ vũ và được ghi nhận cho những nỗ lực đã trải qua suốt hành trình đại học.

Ý tưởng ngẫu hứng tạo nên màn nhận bằng viral

Không chỉ những sinh viên hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mới đầu tư cho màn xuất hiện trong lễ tốt nghiệp. Nhiều bạn trẻ khác cũng chọn cách tạo dấu ấn riêng theo phong cách hài hước, ngẫu hứng hơn.

Cũng tại buổi lễ, Trần Như Cẩm Ly (SN 2004), sinh viên khoa Hệ thống thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý tại UEL, gây chú ý với màn xuất hiện cùng đội hình “5 bé cánh bạc” phía sau trong lễ tốt nghiệp.

Cẩm Ly tỏa sáng trong ngày quan trọng của mình (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Nữ sinh cho biết ban đầu em chỉ định lên nhận bằng như bình thường. Tuy nhiên, trước ngày tốt nghiệp, Cẩm Ly tham gia tiết mục văn nghệ mở màn cùng các thành viên CLB Văn nghệ xung kích của trường. Trong lúc duyệt chương trình, em bất ngờ nảy ra ý tưởng “mượn luôn” đội hình múa phụ họa cho khoảnh khắc nhận bằng của mình.

Theo nữ sinh, do các thành viên đều quen biết và hoạt động cùng câu lạc bộ nên quá trình chuẩn bị diễn ra khá nhanh. Cả nhóm chỉ duyệt vài lần là có thể phối hợp ăn ý trên sân khấu.

Chi phí cho màn xuất hiện cũng không quá lớn vì phần lớn đạo cụ được tận dụng từ tiết mục biểu diễn trước đó. Với Cẩm Ly, điều đáng nhớ nhất không nằm ở độ lan truyền của video mà là tình cảm mọi người dành cho mình trong ngày tốt nghiệp.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, Cẩm Ly thừa nhận khá bất ngờ vì không nghĩ một khoảnh khắc vui trong lễ tốt nghiệp lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

Theo nữ sinh, lễ tốt nghiệp là cột mốc đặc biệt nên nhiều sinh viên muốn biến ngày này thành một trải nghiệm đáng nhớ thay vì chỉ là nghi thức nhận bằng truyền thống.

“Sau nhiều năm học tập, ai cũng muốn có cho mình một ký ức thật riêng. Gen Z thường thích thể hiện cá tính và cảm xúc cá nhân nên mọi người có xu hướng biến ngày tốt nghiệp thành một trải nghiệm đặc biệt hơn”, Cẩm Ly chia sẻ.

Dù có những ý kiến cho rằng việc đầu tư cho lễ tốt nghiệp dễ tạo áp lực tài chính hoặc mang tính phô trương, cả hai sinh viên đều cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc cá nhân và cách mỗi người muốn ghi nhớ quãng đời sinh viên của mình.