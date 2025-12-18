Nhà vô địch siêu trí nhớ thế giới 16 tuổi “luyện não” 10 tiếng/ngày

“Đây là khoảnh khắc tuyệt vời. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực”, Naranzul Otgon - Ulaan (16 tuổi, người Mông Cổ), nói trong sự xúc động khi vừa trở thành quán quân Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34.

Naranzul Otgon - Ulaan, quán quân Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Naranzul Otgon - Ulaan đã vượt qua gần 290 vận động viên từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ để trở thành quán quân Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) mới được tổ chức tại Việt Nam.

Trước đó, Naranzul Otgon - Ulaan từng đoạt nhiều thành tích nổi bật ở các giải siêu trí nhớ thế giới. Trong đó, cô bé đoạt hạng nhì toàn đoàn tại giải trong năm 2024, với thành tích ghi nhớ 1.968 lá bài trong vòng 60 phút. Thành tích này khiến ban tổ chức không khỏi bất ngờ vì cô bé 16 tuổi không mắc bất kỳ lỗi nào, thậm chí lập kỷ lục mới dành cho thanh thiếu niên.

Ở giải thi năm nay tại Việt Nam, Naranzul Otgon - Ulaan lại xuất sắc đoạt thành tích cao trong các môn thi. Trong đó, Naranzul đoạt hạng nhất ở môn thi hình ảnh trừu tượng, số ngẫu nhiên, tên và khuôn mặt, số nhị phân ngẫu nhiên, chữ ngẫu nhiên, lá bài ngẫu nhiên, nhớ nhanh chuỗi số dài, nghe và nhớ số.

Naranzul còn phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới ở độ tuổi thiếu niên ở các nội dung ghi nhớ số nhị phân, bài tây ngẫu nhiên và số ngẫu nhiên trong một giờ.

Cô bé 16 tuổi chia sẻ trước khi bước vào kỳ thi đầy áp lực, cô đã dành 2 tháng để luyện tập liên tục. Mỗi ngày, Naranzul và các thành viên trong đội tuyển dự giải sẽ cùng luyện tập 10 tiếng để "luyện não".

“Tôi rất vui và biết ơn khi đoạt danh hiệu quán quân siêu trí nhớ thế giới cho quê hương mình. Khi đến Việt Nam tham dự kỳ thi, tôi cảm thấy rất nhớ gia đình, đặc biệt là bố của mình”, cô bé bộc bạch.

Naranzul Otgon - Ulaan biết đến và tham gia bộ môn thể thao trí tuệ này khi chỉ mới 12 tuổi, qua những chương trình, cuộc thi được chiếu trên tivi. Những ngày thông thường khi không vào giai đoạn thi đấu, Naranzul vẫn duy trì thói quen tập luyện trí nhớ trong 2-3 giờ.

Bước ngoặt đến với cô bé khi chi nhánh của Học viên Trí tuệ Mông Cổ được thành lập tại địa phương.

“Mông Cổ đã phát triển bộ môn thể thao trí nhớ trong suốt 15 năm qua và đội tuyển của chúng tôi nhiều lần tham dự giải vô địch thế giới, đồng thời 7 lần giành chức vô địch. Đó là lý do tôi quyết định thử sức, bắt đầu theo đuổi và phải lòng môn thể thao này. Thể thao trí nhớ giữ một vị thế vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi”, cô bé chia sẻ.

Lần đầu tham dự giải đấu trí tuệ vào năm 2023, Naranzul đã đoạt danh hiệu Đại kiện tướng (Grandmaster). Năm tiếp theo, cô bé tiếp tục tranh tài tại Thổ Nhĩ Kỳ và danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế (International Grandmaster) và trở thành á quân thế giới.

Khi ghi nhớ bất kỳ loại thông tin nào, việc tận dụng khả năng hình dung và tưởng tượng của con người là yếu tố then chốt để gặt hái được thành tích cao trong bộ môn này. Bên cạnh đó, còn có những kỹ thuật bí mật đã được đội tuyển Mông Cổ phát triển trong suốt nhiều năm.

Để tránh giảm sự tập trung của não bộ, cô bé 16 tuổi cũng hạn chế nhồi nhét quá nhiều thông tin hay luyện tập trong môi trường dễ gây xao nhãng. Việc vận động, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh, hạn chế các cảm xúc quá mạnh cũng là cách để bộ não hoạt động hiệu quả hơn.

“Tâm lý tác động rất lớn đến thành tích thi đấu. Năm 2024, trong một lần tham dự kỳ thi Olympic trí tuệ, tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát tâm lý, những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện.

Kết quả là tôi đã có màn trình diễn tệ nhất tại giải đấu đó. Tuy nhiên, đây lại là một trải nghiệm vô cùng quan trọng, giúp tôi rút ra nhiều bài học quý giá và chuẩn bị tốt hơn cho những thành công sau này”, cô bé nói.

Naranzul cho hay não bộ con người giống như một cơ bắp và hoàn toàn có thể được rèn luyện, điều này đã được khoa học chứng minh. Vì vậy, nếu luyện tập và vận động não bộ một cách thường xuyên, sẽ không có giới hạn nào đối với lượng thông tin mà con người có thể ghi nhớ.

“Việc rèn luyện trí nhớ tốt rất có ích cho việc học tập và ôn thi. Ngoài ra, việc ghi nhớ từ vựng ngoại ngữ khá tương đồng với ghi nhớ tên và khuôn mặt, vì vậy các vận động viên thường áp dụng những phương pháp này khi học ngoại ngữ”, Naranzul cho biết.