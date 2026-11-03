Từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, người sáng lập Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Phổ thông Việt Thanh, PGS.TS Đoàn Văn Điện có một sự nghiệp mà không ít người mong muốn. Nhưng ở tuổi 90, khi nhìn lại cuộc đời mình, điều ông tự hào không phải chức vụ hay thành tích, mà là những người học trò vẫn nhớ thương thầy và những khoản tiền vợ chồng ông chắt chiu để giúp học trò nghèo.

Gần đây nhất, vợ chồng ông gom góp để trao tặng 4 tỷ đồng lập thành 3 quỹ học bổng cho người học có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, đó không chỉ là hạnh phúc lúc tuổi già, mà còn là cách tiếp tục làm nghề giáo khi đã rời bục giảng.

PGS.TS Đoàn Văn Điện và vợ là bà Nguyễn Thị Cúc (cùng 90 tuổi) (Ảnh: Phạm Anh).

“Nhiều người nói tôi là người lạ!”

Trong căn nhà cấp 4 giản dị của vợ chồng PGS.TS Đoàn Văn Điện trên đường Hòa Hưng (TPHCM), không có bằng khen hay những bảng ghi công. Các gian nhà như một bảo tàng thu nhỏ, ngập tràn những kỷ vật, những món quà lưu niệm của các thế hệ học trò hay từ những ngôi trường cũ gửi tặng ông bà.

Ông tâm sự, ông tha thiết yêu nghề, dành trọn 60 năm cuộc đời cho giáo dục, giờ tuổi già ngồi ngẫm lại, ông mới cảm nhận được may mắn rằng mình đã theo được nghiệp nhà giáo.

Với ông, khi còn công tác, ông luôn nỗ lực học tập và phấn đấu để làm tốt vai trò người thầy chứ không bận tâm đến danh hiệu. Dù có những lần được đề nghị nhưng ông không nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, bằng khen hay Huân chương lao động, vì ông cho rằng bản thân chưa xứng đáng.

“Tôi từng ba lần vượt Trường Sơn. Lúc đó, trùng trùng điệp điệp những thanh niên, sinh viên đại học đi vào Nam không trở về. Tôi chỉ nghĩ, tất cả những gì mình làm được đâu bằng xương máu anh em đã đổ xuống”, ông trầm ngâm.

Một lý do khác khiến ông không muốn nhận danh hiệu là hình ảnh những giáo viên đang ngày ngày lặn lội đến trường ở vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn nhiều khó khăn.

“Tôi thấy mình không xứng đáng bằng họ. Những thầy cô giáo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa mới xứng đáng là Nhà giáo Nhân dân hơn”, ông chia sẻ.

Ông chỉ nhắc đến Huân chương Kháng chiến chống Mỹ mà mình được trao tặng – huân chương mà bao người dân Việt Nam nhận được.

PGS.TS Đoàn Văn Điện say sưa kể về những năm tháng làm nghề giáo (Ảnh: Phạm Anh).

Nói về căn nhà vợ chồng ông đang ở, ông kể, sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), trở về TPHCM, ông từ chối một số lời đề nghị trao tặng nhà, hỗ trợ chỗ ở. Ông chọn mua căn nhà ông đang ở bằng tiền của mình, chấp nhận vay nợ của bà con ruột thịt.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Cúc (90 tuổi), kể rằng gia đình phải chắt chiu, 10 năm sau mới trả hết khoản nợ mua nhà.

Dù ở tuổi 90, bà Nguyễn Thị Cúc - vợ của PGS.TS Đoàn Văn Điện - vẫn nhớ như in thời gian vợ chồng bà gom góp và vay nợ mua nhà để lập nghiệp ở TPHCM (Ảnh: Phạm Anh).

Ông kể, từng ba lần từ chối đề nghị về làm phó hiệu trưởng một trường đại học, nhưng rồi ông cũng đành phải nhận nhiệm vụ theo quyết định của cấp trên. Với ông, những chức vụ từng đảm nhận chỉ là trách nhiệm phải làm, không phải đích đến của cuộc đời.

“Nhiều người nói tôi là người lạ, là lạ đời vì tôi không ham tiền bạc, không thích địa vị, danh vọng cũng không. Tôi chỉ muốn làm một anh thầy giáo cho trọn nghĩa nhân”, ông nói.

Rồi ông đau đáu: “Với tôi, chữ “Thầy” nặng lắm, chính nghề giáo luôn nhắc nhở tôi phải luôn rèn luyện nhân cách làm người và phải luôn vươn lên trong cuộc sống. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn theo nghề giáo”.

Chính vì thế, điều khiến ông tự hào nhất sau cả đời làm nghề giáo lại là những quả ngọt không thể đong đếm bằng tiền bạc.

Đó là chuyện vợ chồng ông hiện có 10 người con. Ngoài 4 người con là ruột thịt, ông có 6 người khác tự nguyện xin làm con. Họ vốn đã trưởng thành, thành đạt trong cuộc sống nhưng qua những lần gặp gỡ ngoài đời đã tha thiết nhận vợ chồng ông làm cha mẹ.

Đại gia đình đầy đủ những người con đặc biệt của vợ chồng PGS.TS Đoàn Văn Điện (Ảnh: NVCC).

"Chúng thương yêu vợ chồng tôi như với cha mẹ ruột. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao, chúng tôi luôn xem các con là những quả ngọt từ các hạt giống nhân ái mà tôi đã gieo trong suốt cuộc đời gắn bó với nghề giáo, cho nên tôi gọi đó là những đứa con "trời ban"", ông tâm sự.

Rồi ông tự hào kể về những học trò ở nhiều thế hệ, trong đó có cả các học trò đã lên chức cụ vì học ông từ xa xưa, nhưng đến nay họ vẫn còn nhớ đến ông và ghé thăm mỗi dịp họ đến TPHCM.

Quyết tâm trở thành thầy giáo, mang theo “món nợ” với học trò

Trong hơn 3 tiếng trò chuyện với phóng viên Dân trí, PGS.TS Đoàn Văn Điện say sưa kể về những ngày đầu bước vào nghề, những lần vượt Trường Sơn, quãng đời làm quản lý giáo dục và cả những trăn trở chưa nguôi về cách dạy người, dạy chữ.

Sinh năm 1937 (thực tế là năm 1936) tại Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), PGS.TS Đoàn Văn Điện lớn lên trong một gia đình hiếu học, có truyền thống cách mạng. Cha ông vừa là nhà giáo, vừa là thầy thuốc.

Năm 17 tuổi, ông tập kết ra Bắc, theo học ngành Toán - Lý tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khóa học của ông phải rút ngắn còn 2 năm 3 tháng, để điều động nhanh về các cơ sở giáo dục dạy học.

Tháng 7/1957, ông bắt đầu giảng dạy tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ông được chuyển sang Cơ khí nông nghiệp, một ngành hoàn toàn mới mẻ đối với Việt Nam khi đó nên còn hạn chế chuyên gia và điều kiện đào tạo.

Thời gian đầu, nhóm của ông chỉ được học một môn với chuyên gia Liên Xô. Sau đó, nhiều đồng nghiệp của ông có cơ hội đi du học để hoàn thiện chương trình đào tạo. Riêng ông không được đi, nên ông chọn con đường tự học.

Động lực lớn nhất của ông khi đó đến từ chính những người ngồi dưới bục giảng.

Tôi gọi sinh viên là ân nhân của tôi, vì chính nhờ sinh viên mà tôi thành người, thành một nhà khoa học có thể tự tin đứng trên bục giảng trường đại học. PGS.TS Đoàn Văn Điện

Ông kể, khi mới đứng lớp, ông chỉ giảng dạy môn Thiết kế và chế tạo máy nông nghiệp. Muốn học trò hiểu bài, muốn đứng trên bục giảng không thua kém bất cứ ai, ông phải tự đọc sách ở thư viện, ra đồng thực nghiệm nghiên cứu, đồng ruộng rồi thư viện, thư viện rồi đồng ruộng, cứ thể bổ sung cho nhau tạo nên kiến thức.

“Tôi tâm niệm rằng khi đã đứng trên bục giảng thì mình không thể thua ai, không thể thua cả những tiến sĩ học ở nước ngoài về. Nhờ sinh viên, tôi đã nỗ lực để trở thành một tiến sĩ thực thụ”, ông nói.

Với ông, học trò không chỉ là người tiếp nhận kiến thức. Chính sự hiện diện của họ khiến người thầy phải không ngừng hoàn thiện mình, phải có trách nhiệm với từng bài giảng và những gì mình truyền đạt.

Dù khi mới vào nghề giáo hay khi đã ở tuổi "gần đất xa trời", PGS.TS Đoàn Văn Điện vẫn luôn miệt mài đọc sách, báo và làm việc (Ảnh: Phạm Anh).

Năm 1972, ông được điều động vào miền Nam, thực hiện nhiệm vụ khảo sát, lập kế hoạch phát triển nông nghiệp và tham gia xây dựng cơ sở đào tạo tại chiến trường. Ông góp phần thành lập Trường Trung học Nông nghiệp B2, sau ngày đất nước thống nhất trở thành Trường Trung học Nông nghiệp Long Định, nơi ông đảm nhiệm cương vị hiệu phó rồi hiệu trưởng.

Tháng 8/1975, ông về công tác tại Trường Đại học Nông nghiệp IV, nay là Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, tham gia xây dựng Khoa Cơ khí nông nghiệp. Từ một đơn vị có quy mô còn nhỏ, khoa từng bước phát triển, đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm.

Tại đây, ông đảm nhiệm nhiều vị trí, từ giảng viên, lãnh đạo khoa đến phó hiệu trưởng và hiệu trưởng. Đến năm 1997, ông nghỉ hưu.

PGS.TS Đoàn Văn Điện tham dự và phát biểu tại một buổi lễ ở Trường Đại học Nông Lâm TPHCM - nơi ông từng là hiệu trưởng trước khi nghỉ hưu (Ảnh: NLU).

Nhưng dù ở vị trí nào, ông vẫn giữ một quan niệm về nghề giáo mà mình đã theo đuổi từ những ngày đầu đứng lớp.

“Mình dạy khi đứng trên bục giảng phải hơn học sinh một cái đầu, nhưng dạy thế nào để khi ra trường, học trò phải hơn mình một cái đầu”, ông nói.

Cái đầu ấy không chỉ là kiến thức, mà cả về tư cách, nhân cách, phải biết dẫn dắt để người học tự tìm tòi, tự học và trưởng thành. Đích đến của giáo dục, theo ông, không phải để học trò mãi đứng sau thầy, mà phải giúp học trò trưởng thành, tự đứng vững và đi xa hơn thế hệ đi trước.

Nghĩa cử của PGS.TS Đoàn Văn Điện nhắc nhở thế hệ sau về trách nhiệm vun đắp tương lai PGS.TS Đoàn Văn Điện là người thầy có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, từ cách nghĩ, cách làm đến cách đối đãi với con người. Những năm làm thư ký cho thầy, tôi học được sự cẩn trọng trong mỗi quyết định, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng dành cho người học. Đến nay, tôi vẫn luôn tự nhắc mình rằng phía sau mỗi hồ sơ, mỗi quyết định trong giáo dục là một con người, một gia đình và một cơ hội trưởng thành. Ở tuổi 90, vợ chồng thầy dành tặng trường 2 tỷ đồng từ những năm tháng chắt chiu để hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học và giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học. Tôi xúc động bởi phía sau món quà ấy là tình yêu nghề, sự tận tâm với người học và niềm tin vào thế hệ kế tiếp. Nghĩa cử của thầy cô không chỉ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, mà còn nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm vun đắp tương lai. Có những bài học người thầy không viết trên bảng, mà viết bằng cả cuộc đời. Tôi biết ơn và tự hào vì từng được làm việc bên thầy. (Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)

Dành dụm cả đời để học trò nghèo có thêm cơ hội đến trường

Năm 1997, sau khi nghỉ hưu, ông cùng các cộng sự sáng lập Trường Đại học Lạc Hồng tại Đồng Nai, rồi Trường Phổ thông Việt Thanh. Có thời điểm, ông đồng thời đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng cả hai trường.

Ông mong muốn làm giáo dục không đặt lợi nhuận lên trên hết, bởi theo ông, giáo dục là lĩnh vực đặc biệt: đào tạo con người.

PGS.TS Đoàn Văn Điện nhận tri ân từ ngôi trường nơi ông là thành viên sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên (Ảnh: LHU).

Ông cũng ví nền giáo dục như một cây cổ thụ, trong đó giáo dục phổ thông là gốc, giáo dục đại học là tán cây. Gốc không vững thì tán cây khó có thể phát triển bền lâu.

Vì thế, ông luôn tâm niệm: “Tiên học lễ, hậu học văn, hiểu đơn giản là dạy làm người trước khi dạy chữ”. Vì trong giáo dục, ông luôn coi trọng việc hình thành nhân cách, đạo đức cho người học. Chỉ khi có nền tảng làm người, các em mới có thể tiếp thu kiến thức vững vàng và trưởng thành.

Ông không muốn trường học chỉ chạy theo tỷ lệ tốt nghiệp hay thành tích thi cử. Ông cũng chủ trương tiếp nhận tất cả học sinh vào học và tin rằng tuổi trẻ có thể thay đổi nếu được trao cơ hội.

Đến năm 2017, ông nghỉ hẳn, bàn giao các trường cho thế hệ kế tiếp. Nhưng với ông, rời công việc quản lý không có nghĩa là thôi làm giáo dục.

Sau hơn 20 năm làm việc, chắt chiu từ thu nhập của hai vợ chồng và tiền lương hưu, ông bà dành khoảng 4 tỷ đồng lập ba quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo.

Năm 2025, vợ chồng ông trao 2 tỷ đồng cho Trường Đại học Nông Lâm TPHCM để lập quỹ học bổng mang tên ông dành cho sinh viên nghèo hiếu học và khen thưởng giảng viên; dành 1 tỷ đồng lập quỹ tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo học giỏi tại quê nhà, mang tên người anh trai liệt sĩ Đoàn Văn Tường. Tháng 5/2026, ông tiếp tục trao 1 tỷ đồng lập quỹ học bổng cho sinh viên nghèo Trường Đại học Lạc Hồng, nơi ông là thành viên sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên.

Đằng sau những khoản tiền ấy là sự vun vén bền bỉ của cả hai vợ chồng. Bà Nguyễn Thị Cúc kể, ông đi làm về đưa hết tiền cho vợ giữ. Bà dành dụm, gửi tiết kiệm, tích lũy từng chút một. Hai người chỉ giữ lại phần cần thiết cho cuộc sống, tuổi già và việc chăm sóc sức khỏe, phần còn lại dành cho học bổng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vì ông bà quan niệm, không để lại tài sản cho con cháu, chỉ cho các con có điều kiện học hành, có một cái nghề, như một cái “cần câu” để tự lập.

Còn với PGS.TS Đoàn Văn Điện, làm học bổng cũng là cách ông trả món nợ ân tình với sinh viên, những người đã khiến ông không ngừng học hỏi và trưởng thành trong nghề nghiệp. Thế nhưng, ông không xem những khoản tiền làm học bổng ấy là thành quả để tự hào, mà là cơ hội để một học sinh nghèo có thể tiếp tục đến trường, một sinh viên khó khăn có thể yên tâm học tập. Và nếu sắp tới góp đủ tiền, ông bà sẽ tiếp tục tạo lập thêm quỹ học bổng mới cho học trò nghèo ở những ngôi trường ông từng gắn bó.