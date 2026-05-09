Người đàn ông miền Tây dành hết tiền lương để mở lớp tiếng Anh miễn phí

Học tiếng Anh miễn phí, giáo trình chuẩn quốc tế

Tại khóm Mỹ Thọ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), lớp học của tiếng Anh không thu học phí của anh Văn Xuân Thọ từ lâu đã thành một địa chỉ quen thuộc.

Thoạt nghe qua lời giới thiệu của một phụ huynh, với cách đầu tư giáo trình bài bản và cho học sinh học sách giáo khoa đắt tiền, nhiều người cho rằng người mở lớp học này là một doanh nhân thành đạt hoặc ít nhất cũng là một mạnh thường quân có tiềm lực tài chính. Nhưng thực chất, anh chỉ là một công chức bình thường, hằng ngày vẫn miệt mài với công việc chuyên môn của mình.

Người đàn ông "sinh" ra lớp học này có khát vọng muốn lớp học được lan tỏa thật xa, được đông đảo bà con lao động biết đến để họ yên tâm đưa con em đi học, giúp các bé sớm tiếp cận với ngôn ngữ thứ hai. Vậy nhưng, khi nói về bản thân, anh Thọ không muốn giới thiệu gì ngoài họ và tên.

Lớp học của anh Thọ được đăng ký mở tại khóm Mỹ Thọ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Trong ký ức của anh Thọ, hình ảnh đẹp nhất và cũng ám ảnh nhất chính là dáng hình tảo tần của mẹ trên những cánh đồng miền Tây nắng cháy. Ba mất sớm khi anh mới lên ba, một mình mẹ gánh gồng nuôi 6 anh em khôn lớn. Những ngày ấy, anh Thọ là người duy nhất trong gia đình được đi học xa nên hiểu rằng, mỗi con chữ mình đọc được đều kết tinh từ giọt mồ hôi của mẹ và sự hy sinh thầm lặng của anh chị.

Ngọn lửa nghị lực ấy đã thôi thúc người con hiếu học, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Sorbonne (Pháp), một trong những ngôi trường danh giá thế giới, trở về quê hương làm việc và mở một lớp học ngoại ngữ miễn phí dành cho những đứa trẻ không có điều kiện đến học ngôn ngữ thứ 2. Lớp học được trang bị sách giáo khoa chuẩn quốc tế, hoàn toàn không thu học phí.

Gia đình anh Thọ mà người đứng đầu là mẹ anh - bà Tạ Thị Tằng - có truyền thống là gia đình hiếu học suốt nhiều thập kỷ (Ảnh: Hoàng Duật).

Anh Thọ cho biết lớp được khai giảng lần đầu vào năm 2020. Dù có lúc phải gián đoạn vì đại dịch và gặp biến cố đau buồn khi mẹ qua đời nhưng anh vẫn duy trì nó đến nay. Bởi anh hiểu, với con em công nhân tại các xóm trọ nghèo, việc lo đủ ba bữa cơm đã là một gánh nặng, nói chi đến chuyện học tiếng Anh ở các trung tâm sang trọng.

Anh nhận định: “Ngay cả việc các em muốn làm công nhân, thì cũng cần phải biết ngoại ngữ để nâng cao tay nghề, để đọc hiểu những quy trình kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới”.

Anh quan niệm từng trẻ em đều là mầm non, tương lai của đất nước. Giúp các em tiếp cận với giáo dục hiện đại không chỉ là giúp một cá nhân, một gia đình, mà chính là đang bồi đắp nội lực cho quê hương sau này.

“Từ yếu tố đó tôi trở về và duy trì lớp học này xuyên suốt mỗi cuối tuần”, anh Thọ nói.

Cô giáo Ngọc Quyên và các em nhỏ tại lớp học tiếng Anh do anh Thọ mở (Ảnh: Hoàng Duật).

Lớp học tiếng Anh miễn phí diễn ra vào 2 ngày cuối tuần. Hiện nay, lớp học có hơn 20 học viên nhí, từ những bé 4 tuổi bập bẹ theo anh chị đến những em học sinh lớp 5. Căn nhà của gia đình anh trở thành bục giảng đặc biệt suốt nhiều năm liền. Tại đây, anh và em gái ruột trực tiếp đứng lớp cùng sự hỗ trợ của các bạn cộng tác viên từ Trường Đại học An Giang.

Đó là những giáo viên trẻ ưu tú, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TPHCM.

Anh Thọ cho biết tiêu chuẩn tuyển chọn cộng tác viên tham gia giảng dạy của anh là những cá nhân không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có lòng yêu trẻ và kiên nhẫn. Dù là kinh phí tự túc, anh vẫn kiên trì trích lương hằng tháng để trả thù lao xứng đáng cho các giáo viên này từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng.

Lớp học hoàn toàn không thu học phí, song vẫn vận hành với một sự nghiêm túc và nề nếp. Phụ huynh ở đây không xem việc học miễn phí là điều hiển nhiên, họ thể hiện sự tôn trọng giáo viên bằng cách tuân thủ nghiêm túc các quy định chung, từ việc xin phép cho con nghỉ ốm đến việc theo sát tình hình học tập.

Thậm chí, vì trân trọng tâm huyết của thầy giáo trẻ, nhiều người còn chủ động đề nghị được đóng học phí để góp sức duy trì lớp, nhưng anh Thọ đều khéo léo từ chối.

Với giáo trình, anh Thọ cũng đặt mua những bộ sách từ nhà xuất bản quốc tế (như Richmond hay Cambridge) với giá dao động từ 300.000 đến 600.000 đồng/bộ để tạo điều kiện học tập tốt nhất, giúp các em học sinh hướng tới các chứng chỉ quốc tế làm hành trang vững chắc cho tương lai.

Lớp học lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Các em không chỉ được học 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết mà còn được các anh chị chăm sóc tận tình như người thân, từ việc uốn nắn nét chữ đến những việc cá nhân nhỏ nhất như cách chào hỏi người lớn tuổi, giao tiếp với bạn bè,…

“Chỉ sợ các em thiếu ý chí, chứ không sợ mình thiếu sức”

Là một trong những giáo viên tham gia giảng dạy lớp học tiếng Anh miễn phí này, chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên (23 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết rất tâm huyết với hoạt động này.

Chị thường chuẩn bị giáo trình ưu tiên phương pháp dạy học tích cực, cho người học nắm thế chủ động, chỉ dẫn các em chứ không ràng buộc. Trong lớp, chị cũng xen kẽ một vài trò chơi có thưởng để kích thích sự tò mò và năng động của các em.

"Các em đến đây học có sự chênh lệch về độ tuổi nên việc thiết kế bài giảng để trình độ người học cùng đi lên đều như nhau gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin trong bản thân mỗi đứa trẻ đều là hạt giống cần được ươm mầm”, chị Quyên nói.

Học sinh đến lớp ngoài học ngôn ngữ thứ 2 còn được dạy thêm cách giao tiếp với người lớn, chơi đùa với bạn bè (Ảnh: Hoàng Duật).

Nhìn những gương mặt thơ ngây đang miệt mài bên trang sách, anh Văn Xuân Thọ cũng tâm sự về tâm nguyện đời mình.

Với anh, lớp học này không chỉ là một dự án thiện nguyện, mà là cuộc hành trình đi tìm lại hình bóng của chính mình và các anh chị ngày xưa.

"Tôi chỉ sợ các em thiếu ý chí, chứ không sợ mình thiếu sức", anh Thọ trải lòng.