Người đàn ông 34 tuổi hiến 330m2 đất để làm trường học

Ngày 8/6, ông Nguyễn Thanh Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng, xác nhận một người dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến 330m2 đất để xây dựng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ.

Người hiến đất là anh Nguyễn Văn Phụng (34 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Đốc). Khu đất nằm sát nhà anh Phụng, thuận lợi cho việc xây dựng trường học và đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em địa phương.

Người dân tự nguyện hiến 330m2 đất để xây dựng trường mẫu giáo (Ảnh: Xã Trà Đốc).

Ông Trung đánh giá việc tự nguyện dành một diện tích đất lớn phục vụ lợi ích chung, giáo dục là hành động đáng trân trọng. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc, thời gian qua địa phương đã làm tốt công tác vận động người dân hiến đất để xây dựng các công trình dân sinh.

Trường hợp của anh Phụng không phải là cá nhân đầu tiên hiến đất cho giáo dục. Trước đó, một người dân trên địa bàn cũng đã tự nguyện hiến gần 3.000m2 đất để xây dựng trường học. Ngoài ra, nhiều hộ dân khác đã hiến đất để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

Ông Trung cho biết địa phương dự kiến biểu dương, khen thưởng gia đình anh Phụng nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của gia đình đối với sự nghiệp giáo dục và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.