Ngôi trường miền Tây ghi dấu ấn tại cuộc thi Tiếng nói Xanh

Ngôi trường kiên định với giáo dục xanh

Niềm vui và sự tự hào là cảm xúc chung của tập thể thầy cô Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu khi nhiều học sinh của trường vượt qua hơn 4.700 thí sinh để góp mặt tại vòng Tranh hạng của cuộc thi Tiếng nói Xanh.

“Kết quả này càng ý nghĩa hơn khi trường chúng tôi là một ngôi trường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, vẫn còn những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, các em đã thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh và năng lực khi tham gia một sân chơi quy mô toàn quốc”, thầy Nguyễn Văn Quyết - Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - chia sẻ.

Nằm ở vùng sông nước Tây Nam Bộ, ngôi trường này được xem là cái nôi của nhiều “ngôi sao” Tiếng nói Xanh khi hai mùa liên tiếp đều có học sinh lọt vào vòng Tranh hạng.

Tại mùa 3, trường có hơn 130 học sinh đăng ký tham gia cuộc thi và phần lớn lựa chọn bảng tiếng Anh. Trong số đó, 4 học sinh đã xuất sắc góp mặt trong top 24 đội thi.

Thầy Nguyễn Văn Quyết (ngoài cùng bên trái) và thầy Nguyễn Xuân Trường (ngoài cùng bên phải) cùng 2 đội thi Eco Wonderers (Ôn Khánh Ngọc, Trần Bảo Minh Anh) và Greenfluence (Nguyễn Lê Thanh Vân, Phan Nguyễn Hương Giang) (Ảnh: BTC).

Để có được kết quả này, theo thầy Quyết, trường đã đóng vai trò kết nối, định hướng và tạo bệ phóng cho học sinh. Việc nhiều học sinh lựa chọn bảng ngoại ngữ xuất phát từ định hướng hội nhập toàn cầu được trường theo đuổi.

“Phát triển bền vững luôn gắn liền với hội nhập quốc tế. Ngoài việc trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, các em còn cần có tinh thần và năng lực để hòa nhập với xu hướng chung của thế giới”, thầy Quyết chia sẻ.

Theo thầy Nguyễn Xuân Trường - giáo viên Tổ Ngoại ngữ, khi nhận được thông tin về cuộc thi Tiếng nói Xanh, Ban Giám hiệu và Đoàn trường đã nhanh chóng phổ biến rộng rãi đến học sinh thông qua những buổi sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt chủ nhiệm nhằm khuyến khích và tạo động lực để các em tự tin đăng ký tham gia.

Khi các thí sinh bước vào các vòng thi, trường tiếp tục xây dựng một mạng lưới hỗ trợ đa chiều.

“Giáo viên tiếng Anh hỗ trợ các em về ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình và trình bày ý tưởng trước đám đông. Trong khi đó, giáo viên các môn chuyên khác hỗ trợ về kiến thức chuyên môn”, thầy Trường cho biết.

Quan trọng hơn, các thầy cô luôn định hướng học sinh tiếp cận các vấn đề môi trường một cách thực tế, gắn với địa phương, với miền Tây sông nước và những đặc trưng của tỉnh An Giang. Đây cũng chính là điểm khác biệt tạo nên dấu ấn riêng cho các thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Giáo dục bình đẳng - hiệu ứng lan tỏa từ Tiếng nói Xanh

Bên cạnh sự đồng hành từ thầy cô, các đội thi đến từ Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu còn nhận được nguồn tiếp sức quan trọng từ chính những người bạn, những anh chị đi trước.

“Các anh chị cựu thí sinh của trường đã nhiệt tình góp ý và chia sẻ kinh nghiệm như cách xử lý tình huống, cách giữ được sự bình tĩnh và sức khỏe tinh thần tốt nhất khi bước vào cuộc thi”, Phan Mỹ Hương Giang - thành viên đội Greenfluence - chia sẻ.

Dù đã ra trường, các cựu thí sinh từng tham gia vòng Tranh hạng của cuộc thi diễn ra tại VinUni từ mùa trước vẫn quay trở lại để hỗ trợ đàn em. Theo thầy Quyết, chính sự kết nối này tạo nên một hệ sinh thái học tập đoàn kết, giúp các đội thi năm nay có được nền tảng tốt hơn, cả về kỹ năng lẫn tinh thần.

Thực tế, hình ảnh các học sinh của trường từng vào top 16 đội thi ở mùa 2 cũng là nguồn động lực lớn, thôi thúc nhiều thí sinh mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng nói Xanh năm nay.

Ôn Khánh Ngọc - thành viên đội Eco Wonderers - cho rằng Tiếng nói Xanh là minh chứng rõ ràng cho sự công bằng, nơi mọi học sinh, dù đến từ trung tâm hay địa phương, đều có cơ hội thể hiện tiếng nói và tỏa sáng nếu đủ nỗ lực.

Các thí sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu hào hứng tại điểm thi Vòng Đối đầu khu vực miền Nam (TPHCM) (Ảnh: BTC).

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi, Tiếng nói Xanh còn giúp học sinh biến kiến thức sách vở thành hành động cụ thể.

Theo thầy Quyết, trong quá trình nghiên cứu và xây dựng dự án, các em phải tìm hiểu sâu về vấn đề môi trường gắn liền với đời sống địa phương, những thách thức mà người dân nơi mình sinh sống đang phải đối mặt. Từ đó, các em hình thành sự thấu cảm và mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực.

“Khi quay trở lại trường và tiếp tục với các dự án của mình, các em sẽ trở thành những ‘đại sứ xanh’, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Đó cũng chính là mô hình giáo dục đồng đẳng - học từ bạn - mang lại hiệu quả bền vững nhất”, thầy Quyết nhận định.