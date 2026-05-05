Nghệ An thông tin về 2 kỳ thi lớn: Nhiều điều chỉnh quan trọng

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5 diễn ra vào ngày 5/5, đại diện ngành giáo dục Nghệ An đã thông tin chi tiết về phương án tổ chức các kỳ thi quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác tuyển sinh vào lớp 10 nhận được sự quan tâm đặc biệt với nhiều điều chỉnh mang tính bước ngoặt.

Tuyển sinh lớp 10: Thay đổi lộ trình và đăng ký nguyện vọng

Năm học 2026-2027, Nghệ An dự kiến có khoảng 53.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, tổ chức tại 75 điểm thi với 2.168 phòng thi. Thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 cũng được điều chỉnh sớm hơn 9 ngày so với năm trước, dự kiến diễn ra vào ngày 25-26/5.

So với năm trước, kỳ thi có một số thay đổi như dừng tuyển sinh các lớp tiên tiến; không thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng sau khi thi; tăng chỉ tiêu ở các trường có số lượng học sinh dự thi tăng cao.

Về nguyện vọng, học sinh đăng ký 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Đối với các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên, thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức (Ảnh: Nguyễn Phê).

Riêng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có sự thay đổi trong quy định đăng ký dự tuyển. Ở nguyện vọng 1, thí sinh đăng ký vào lớp chuyên nào sẽ thi môn chuyên tương ứng. Các lớp chuyên ngoại ngữ như Nga, Nhật, Trung, Hàn, Pháp cho phép thí sinh thi môn chuyên bằng tiếng Anh.

Ở nguyện vọng 2, thí sinh có thêm nhiều lựa chọn linh hoạt giữa các môn học tương đồng. Kỳ thi vào trường chuyên này dự kiến diễn ra vào chiều 28/5.

Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết điểm mới đáng chú ý là thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi kỳ thi kết thúc.

“Mỗi thí sinh đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, trong đó 2 nguyện vọng đầu vào trường công lập, 2 nguyện vọng sau vào trường ngoài công lập hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên. Đặc biệt, học sinh trúng tuyển không được chuyển trường trong năm học đầu tiên”, ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, số lượng học sinh tại khu vực thành phố Vinh (cũ) năm nay tăng hơn 3.000 em, do đó ngành giáo dục sẽ mở rộng quy mô dạy học tại các trường như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập và Lê Viết Thuật.

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được chuyển đổi thành trường công lập. Phương thức tuyển sinh của trường là xét tuyển theo nguyện vọng 1; nếu số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển.

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được chuyển đổi thành trường công lập (Ảnh: Nguyễn Phê).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Áp dụng điểm mới theo quy chế chung của Bộ

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ An dự kiến có 41.820 thí sinh dự thi tại 71 điểm thi với 1.810 phòng thi.

Theo đại diện ngành giáo dục, những thay đổi trong kỳ thi năm nay được thực hiện theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi năm nay có 6 điểm mới đáng chú ý. Trong đó, đáng quan tâm là việc mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi, bổ sung chứng chỉ TOPIK tiếng Hàn từ cấp độ 3 trở lên; chấp nhận thêm chứng chỉ Versant English Placement Test (VEPT) từ 43 điểm đối với tiếng Anh.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục giảm thủ tục giấy tờ cho thí sinh khi tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại “Giấy báo dự thi”; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”.

Một thay đổi đáng chú ý khác là rút ngắn thời gian nhận đơn phúc khảo còn 5 ngày (trước đây 10 ngày), giúp công bố kết quả sớm hơn. Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh, khi bài thi chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên, cán bộ chấm phải đối thoại trực tiếp để thống nhất.

Ngoài ra, quy định về ưu tiên khu vực được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng bộ với quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng. Ngành giáo dục cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi, giảm thao tác thủ công, hạn chế rủi ro trong quá trình xử lý dữ liệu.