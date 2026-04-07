Ngày hội Nghề nghiệp 2026 tại Hà Nội: Mở ra cơ hội học tập và làm việc tại Đức

Poster Ngày hội Nghề nghiệp 2026 (Ảnh: GIZ Việt Nam).

Sự kiện giới thiệu các lộ trình học tập và làm việc tại Đức, từ đào tạo nghề kép, học đại học đến cơ hội việc làm trong những ngành đang có nhu cầu cao. Toàn bộ hoạt động đều miễn phí và mở cửa tự do.

Với các học sinh đang quan tâm tới học đại học tại Đức, DAAD - Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức và các trường: Đại học Việt Đức, Trường Đại học Quốc tế KHS, Trường Đại học Kühne Logistics sẽ tư vấn về điều kiện và lộ trình học tập. Đối với định hướng học nghề và làm việc, người tham dự sẽ được tìm hiểu thông tin về cơ hội đào tạo nghề và di cư lao động qua các dự án của GIZ, Goethe-Institut và AHK, cũng như tiếp cận các chương trình đào tạo nghề kép của Welcome Center Schleswig-Holstein, VIETHOGA hoặc điều dưỡng tại Đức cùng COLAB/Vivantes.

Goethe-Institut Hanoi giới thiệu về các hỗ trợ của phòng Nhập cư nghề trong Ngày hội Nghề nghiệp 2025 (Ảnh: Goethe-Institut Hanoi).

Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng như B. Braun Vietnam, HARTING Technologie sẽ chia sẻ trực tiếp về nhu cầu nhân lực và cơ hội nghề nghiệp. Đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng sẽ tư vấn và giải đáp về quy trình thị thực, một trong những bước quan trọng và còn nhiều thách thức đối với người Việt Nam có nhu cầu sang Đức học tập và làm việc.

Ngoài khu vực tư vấn, người tham dự có thể tham gia workshop (buổi trao đổi) cách viết CV, chuẩn bị hồ sơ xin việc, học thử tiếng Đức và tìm hiểu văn hóa - đời sống tại Đức. Các tọa đàm trong khuôn khổ sự kiện cũng sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống học tập và làm việc của người trẻ Việt Nam tại Đức. Không gian thư viện mở cùng các hoạt động tương tác giúp tăng tính trải nghiệm và mang tới những phần quà hấp dẫn từ nước Đức.

Đại diện các tổ chức Đức tại Việt Nam trong Ngày hội Nghề nghiệp 2025 (Ảnh: Goethe-Institut Hanoi).

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực quốc tế tại Đức tiếp tục gia tăng, việc tiếp cận thông tin chính xác và định hướng sớm đóng vai trò quan trọng. Sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp người trẻ Việt Nam xây dựng lộ trình phù hợp và tiếp cận các cơ hội cụ thể một cách trực tiếp và đáng tin cậy.

Phụ huynh học sinh quan tâm có thể đến tham dự trực tiếp để gặp gỡ, trao đổi và nhận tư vấn:

Ngày hội Nghề nghiệp - Cơ hội học nghề, làm việc và học tập tại Đức

Thời gian: 8h30 - 12h, thứ bảy ngày 11/4

Địa điểm: Goethe-Institut Hà Nội, 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Sự kiện miễn phí, mở cửa tự do.