Ngành thiết kế thích ứng với AI, tiếp tục thu hút người trẻ

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách làm nghề chứ không thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Trong bối cảnh đó, những người có tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và hiểu trải nghiệm người dùng vẫn là lực lượng được doanh nghiệp săn đón.

Gen Z ngày càng quan tâm đến các ngành sáng tạo gắn với công nghệ và AI (Ảnh: Arena Multimedia).

Sự phát triển của AI đang khiến ngành thiết kế bước vào giai đoạn chuyển đổi. Thay vì chỉ cần biết sử dụng phần mềm, người làm sáng tạo hiện nay phải biết cách xây dựng ý tưởng, phát triển định hướng sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Theo ông Hà Dũng Hiệp - Giám đốc Đào tạo tại FPT Arena Multimedia - AI có thể hỗ trợ người làm thiết kế tối ưu thời gian, nhưng không thể thay thế khả năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ của con người.

“AI giúp tăng tốc quá trình sản xuất, nhưng cảm xúc, câu chuyện và góc nhìn sáng tạo vẫn phải đến từ con người”, ông nhận định.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện không còn tìm kiếm những nhân sự chỉ biết thao tác công cụ đơn thuần. Thay vào đó, họ ưu tiên các ứng viên có khả năng giải quyết vấn đề bằng hình ảnh, hiểu người dùng và biết ứng dụng công nghệ mới vào quy trình sáng tạo. Đây cũng là lý do các lĩnh vực như thiết kế thương hiệu, UI/UX (thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng), motion graphics (đồ họa chuyển động), dựng phim, game art (thiết kế đồ họa game) hay 3D animation (hoạt hình 3D) vẫn duy trì nhu cầu tuyển dụng lớn trong những năm gần đây.

Ngành thiết kế đa phương tiện mở ra nhiều hướng nghề nghiệp như UI/UX, motion graphics, video digital hay 3D animation (Ảnh: Arena Multimedia).

Việc biết sử dụng công cụ AI không đồng nghĩa với việc có tư duy thiết kế bài bản. Nhiều học sinh Gen Z hiện đã tiếp cận sớm với môi trường sáng tạo thông qua việc làm video ngắn, thiết kế nội dung mạng xã hội hay chỉnh sửa hình ảnh bằng AI. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài trong ngành, người học vẫn cần nền tảng về mỹ thuật, tư duy hình ảnh và khả năng kể chuyện bằng thiết kế.

Ông Hà Dũng Hiệp cho rằng người trẻ nếu muốn theo đuổi ngành sáng tạo trong thời đại AI cần chuẩn bị song song hai yếu tố gồm nền tảng tư duy mỹ thuật và khả năng thích nghi công nghệ.

“Người làm thiết kế trong tương lai không chỉ biết sáng tạo mà còn cần hiểu cách ứng dụng AI để tăng hiệu suất công việc”, ông chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, xu hướng đào tạo thực chiến, học theo dự án thực tế cũng ngày càng được học sinh quan tâm. Thay vì học nặng lý thuyết, nhiều bạn trẻ ưu tiên môi trường có thể giúp xây dựng hồ sơ cá nhân từ sớm và tiếp cận quy trình làm việc thực tế của doanh nghiệp.

Sinh viên FPT Arena Multimedia thực hành dự án thiết kế và xây dựng hồ sơ cá nhân xuyên suốt quá trình học (Ảnh: Arena Multimedia).

Tại FPT Arena Multimedia, sinh viên được tiếp cận lộ trình đào tạo kết hợp giữa nền tảng thiết kế, làm phim, 3D animation và UI/UX. Chương trình học cập nhật nhiều công nghệ mới, đồng thời chú trọng thực hành và xây dựng sản phẩm cá nhân xuyên suốt quá trình học. Việc AI xuất hiện không khiến ngành thiết kế “biến mất”, mà đang mở ra nhu cầu mới về những nhân sự sáng tạo biết kết hợp giữa công nghệ và tư duy nghệ thuật.

Năm 2026, FPT Arena Multimedia triển khai nhiều chương trình học bổng và ưu đãi dành cho học sinh yêu thích lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Trong đó có học bổng tài năng Silver, Gold, Platinum trị giá tới 14 triệu đồng cùng ưu đãi chuyển ngành và nhập học sớm lên tới 13 triệu đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, học bổng và tuyển sinh năm 2026 xem tại Website FPT Arena Multimedia. Hiện FPT Arena Multimedia có cơ sở đào tạo tại:

13 Phan Tây Nhạc (Trịnh Văn Bô), phường Xuân Phương, TP Hà Nội.

264 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội.