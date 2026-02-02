Ngắm kiến trúc ngôi trường “5 sao” hiện đại bậc nhất vùng biên ở Việt Nam

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn được xây dựng tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, cách đường biên giới Việt - Lào khoảng 13km. Đây Là dự án đầu tiên về đích trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ.

Kiến trúc của ngôi trường thể hiện tư duy hiện đại và bền vững trên nền tảng bản địa, không sao chép hình thức dân gian một cách máy móc mà kế thừa tinh thần thích nghi với tự nhiên của kiến trúc truyền thống vùng cao.

Hình thức mái đá chồng diêm được lấy cảm hứng từ nhà ở của người Thái trắng tại Mường Lay. Cấu trúc mái so le cùng các khe hở giữa các tầng mái tạo điều kiện đối lưu không khí, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn ánh sáng tự nhiên đa chiều, góp phần nâng cao chất lượng không gian sử dụng.

Kiến trúc tổng thể của trường lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, đặc biệt là nhà ở của đồng bào Thái và Mông - hai dân tộc sinh sống chủ yếu tại xã Si Pa Phìn.

Các khối nhà được thiết kế theo hướng đơn giản, rõ ràng, mô-đun hóa, giúp tối ưu hóa thi công, kiểm soát chi phí và thuận lợi cho bảo trì, vận hành trong điều kiện vùng cao biên giới.

Bảng màu bản địa được lựa chọn và phối hợp tinh tế giữa đỏ gạch, xanh cây, nâu đất cùng sắc xanh tím của đá…, tái hiện gam màu rực rỡ mà gần gũi của thổ cẩm truyền thống, qua đó giúp công trình hòa nhập tự nhiên với cảnh quan núi rừng Tây Bắc.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, trở thành điểm nhấn không gian giàu ý nghĩa giáo dục, thể hiện sự tôn kính, tri ân và là biểu tượng tinh thần soi đường cho các thế hệ thầy trò nơi vùng biên giới Điện Biên.

Trường được đầu tư đồng bộ với 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng học bộ môn, 120 phòng nội trú cho học sinh, 15 phòng công vụ cho giáo viên, cùng đầy đủ các khối chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cùng lúc cho hơn 1.000 học sinh vùng biên giới.

Các lớp học được bố trí theo trục Bắc - Nam nhằm giảm tác động của nắng gắt, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thông gió chéo, tránh gió mùa Đông Bắc vào mùa đông và tránh gió Lào (gió phơn Tây Nam) vào mùa hè.

Điểm đặc biệt của trường nằm ở mức đầu tư và chuẩn mực cơ sở vật chất. Hệ thống phòng học, phòng bộ môn - từ âm nhạc, mỹ thuật, STEAM, tư vấn học đường đến thư viện - được thiết kế theo tiêu chuẩn của các trường công lập hiện đại tại đô thị lớn, nhưng lại hiện diện ở một xã vùng cao, nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn.

Trục thể thao và nhà đa năng được xem như trung tâm sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa nội trú và tăng cường hoạt động thể chất cho học sinh.

Bể bơi ngoài trời có mái che được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tạo không gian sinh hoạt, học tập toàn diện cho học sinh.

Đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tiến độ và chất lượng thi công vượt chuẩn.

Việc Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn hoàn thành sớm hơn dự kiến được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các địa phương khác đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng 247 trường học còn lại ở vùng biên tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.