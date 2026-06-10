Nam sinh vừa học, vừa làm vẫn ẵm học bổng suốt 4 năm nhờ thích xin “học ké”

Áp lực danh xưng thủ khoa

Bốn năm trước, Lê Nguyễn Minh Quân (SN 2004) bước chân vào giảng đường với danh hiệu thủ khoa đầu vào. Với nhiều người, đó là niềm tự hào nhưng với nam sinh, danh xưng này cũng mang theo không ít áp lực.

“Em không quá tự hào vì mình là thủ khoa đầu vào. Điều em tự hào hơn là đã giữ được thành tích đó cho đến ngày tốt nghiệp”, Quân chia sẻ.

Không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc, Minh Quân còn làm gia sư tiếng Anh và tự kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay từ khi còn là sinh viên (Ảnh: NVCC).

Đại diện Trường Đại học Mở TPHCM cho biết Minh Quân là cử nhân vừa tốt nghiệp loại giỏi, vừa có kết quả rèn luyện loại tốt, tiếp tục nằm trong nhóm sinh viên có thành tích cao nhất của ngành.

Năm nhất, nam sinh nhận học bổng khuyến khích học tập tương đương 150% học phí, 3 năm tiếp theo duy trì mức 100%. Ngoài ra, Quân còn đạt học bổng khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng nhờ sở hữu chứng chỉ TOEIC 950 điểm.

Với thành tích này, Minh Quân cho hay áp lực lớn nhất trong suốt hành trình đại học đến từ việc tối ưu quỹ thời gian và sức nặng vô hình của danh xưng thủ khoa.

Lê Nguyễn Minh Quân, thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Mở TPHCM, tốt nghiệp loại giỏi sau 4 năm liên tiếp nhận học bổng từ 100-150% học phí (Ảnh: NVCC).

“Nhiều người chỉ nhìn thấy kết quả học tập, nhưng ít ai biết em phải cân đối giữa việc học, công việc riêng và thời gian tự trau dồi kỹ năng mới. Không thể làm mọi thứ hoàn hảo cùng lúc, chỉ có sự đánh đổi và ưu tiên hợp lý”, Quân nói.

Ngoài giờ học, nam sinh còn làm gia sư tiếng Anh cho thiếu nhi và tự kinh doanh nhỏ lẻ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng quốc tế. Chính vì vậy, việc lập kế hoạch chi tiết trở thành nguyên tắc bắt buộc.

Quân cho biết mình không cố gắng cân bằng một cách hoàn hảo giữa học và làm mà chấp nhận đánh đổi. Những khoảng thời gian ít giá trị như chơi game hay dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội được cắt giảm để tập trung vào các mục tiêu dài hạn.

Áp lực còn đến từ sự kỳ vọng của những người xung quanh.

“Mang danh hiệu thủ khoa và liên tục nhận học bổng khiến em luôn có cảm giác mình đang ở dưới một chiếc kính hiển vi. Có lúc em muốn buông xuôi để sống bình thường như nhiều bạn khác nhưng rồi em chọn biến áp lực thành động lực để bản thân không được phép lười biếng”, Quân tâm sự.

Tránh áp lực bằng cách “nói là làm ngay”

Bí quyết học tập của Minh Quân không nằm ở những phương pháp quá phức tạp mà bắt đầu từ sự tò mò và tính chủ động.

Sau mỗi buổi học, nam sinh đều áp dụng phương pháp ghi nhớ chủ động (active recall), tự tóm lược lại kiến thức và tìm câu trả lời cho những phần còn chưa hiểu. Nếu một bài học quá khó, Quân sẵn sàng xin phép giảng viên để được tham gia học cùng lớp khác hoặc “học ké” lại bài giảng vào ngày khác.

“Em luôn muốn hiểu tận gốc vấn đề. Có những hôm phải di chuyển khá xa nhưng em vẫn xin học lại vì cảm thấy một lần nghe chưa đủ”, Quân kể.

Minh Quân cho biết bản thân thường xin “học ké” các lớp khác của giảng viên nếu chưa hiểu bài, xem đó là cách để đào sâu kiến thức (Ảnh: NVCC).

Chính sự chủ động đó giúp khối lượng kiến thức không bị dồn lại trước mỗi kỳ thi, đồng thời tạo điều kiện để nam sinh duy trì việc học song song với công việc.

Quân cũng xây dựng cho mình một tư duy khá đặc biệt mỗi khi đối diện với thử thách: “Nó không khó vậy đâu”.

“Mỗi lần gặp việc khó, em đều tự nhủ rằng mình từng vượt qua những thử thách lớn hơn. Sau này nhìn lại, khó khăn hiện tại sẽ chẳng còn đáng kể nữa. Suy nghĩ đó giúp em bớt sợ hãi và bắt tay vào làm ngay”, nam sinh chia sẻ.

Không chỉ học trên lớp, Quân còn chủ động tạo thêm môi trường thực hành tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi có cơ hội gặp người nước ngoài ở phòng tập hay ngoài đường, nam sinh đều bắt chuyện để rèn phản xạ, học thêm từ vựng và cách diễn đạt tự nhiên.

Theo Quân, điểm số chỉ là điều kiện cần, còn sinh viên muốn phát triển phải biết biến kiến thức thành kỹ năng thực tế.

Thay vì chỉ học lý thuyết về phương pháp giảng dạy, Quân tự thiết kế giáo án, trực tiếp đứng lớp và điều chỉnh cách truyền đạt phù hợp với từng học viên. Những trải nghiệm thực tế này giúp nam sinh hiểu rằng không giáo trình nào có thể thay thế hoàn toàn kinh nghiệm va chạm.

Nam sinh áp dụng phương pháp ghi nhớ chủ động (active recall) và lập kế hoạch chi tiết để cân bằng giữa việc học và công việc (Ảnh: NVCC).

Nhìn lại chặng đường 4 năm đại học, điều Minh Quân nhận được không chỉ là học bổng hay thành tích học tập, mà còn là sự tự tin và khả năng tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

“Em nghĩ sẽ không có ai thức thay mình để hoàn thành dự án hay gánh vác tương lai giúp mình cả. Khi đã đặt ra mục tiêu thì phải tự thân thực hiện, vấp ngã thì tự đứng dậy. Chính quá trình đó tạo nên niềm tin vào bản thân”, Quân nói.

Sau khi tốt nghiệp, nam sinh dự định tiếp tục nâng cao chuyên môn, hoàn thành các chứng chỉ nghề nghiệp và học thêm một ngoại ngữ mới để tăng sức cạnh tranh trong môi trường lao động toàn cầu.

Từ một thủ khoa đầu vào đến cử nhân tốt nghiệp loại giỏi, hành trình của Lê Nguyễn Minh Quân là minh chứng cho giá trị của sự kỷ luật và tinh thần chủ động. Với nam sinh, thành công không đến từ việc cố gắng trở nên hoàn hảo, mà từ việc dám bắt đầu, dám hành động và không ngừng học hỏi, kể cả khi phải đi “học ké”.