Nam sinh lớp 9 bị bạn cùng trường đánh hội đồng phải nhập viện

Ngày 3/5, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh vụ việc một nam sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên) bị đánh hội đồng.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra ngày 24/4, tại khu vực Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh (Tổ dân phố Tường Thụy I, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình).

Em D. bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện thăm khám và điều trị (Ảnh: Cắt từ video).

Thời điểm này, nam sinh L.V.D. (học lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại) đang trên đường đi học về, đã bị nhóm bạn cùng trường lao vào đánh hội đồng. Sự việc được ông ngoại của nam sinh báo cáo với nhà trường vào chiều cùng ngày.

Kết quả xác minh của nhà trường cho thấy, nhóm học sinh tham gia đánh em D., gồm có: L.Đ.T., V.D.K., L.M.H., V.K.P. (lớp 7C) và L.A.T., N.B.Đ., N.Q.N. (lớp 7B). Học sinh quay video là N.N.P. (lớp 9A) và P.Đ.A. (lớp 9B). Video nam sinh D. bị đánh hội đồng sau đó bị phát tán trên mạng gây bức xúc dư luận.

Sau khi bị nhóm bạn đánh, em D. được gia đình đưa đến Bệnh viện Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên để khám, điều trị. Nhà trường đã yêu cầu các học sinh tham gia đánh em D. viết bản tường trình, đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh của các học sinh có tham gia đánh nhau và quay video đến nhà trường để làm việc.

Phía nhà trường cũng đã báo cáo sự việc với Công an phường Duy Tiên và phòng Văn hóa - Xã hội phường Duy Tiên để có biện pháp xử lý.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã trực tiếp đến Bệnh viện Hưng Hà để thăm hỏi, động viên nam sinh L.V.D.. Đồng thời, đề nghị các gia đình có con em tham gia đánh nam sinh đến động viên, hỏi thăm sức khỏe của em này.

Vụ việc đang được nhà trường phối hợp với Công an phường và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Duy Tiên xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 2/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn mặc đồng phục in tên Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) vây đánh.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, nhóm học sinh đã dùng dây thắt lưng da vụt liên tiếp vào đầu, lưng và đấm đá vào mặt nạn nhân. Dù nam sinh bị đánh đã cố gắng bỏ chạy nhưng nhóm bạn vẫn tiếp tục đuổi theo để tiếp tục hành hung.

Sự việc diễn ra vào ban ngày và có sự chứng kiến của rất đông học sinh khác. Thay vì can ngăn, nhóm này lại hò reo, cổ vũ và dùng điện thoại quay lại clip.