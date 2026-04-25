Nam sinh lớp 8 nghi bị xịt hơi cay ngay trước cổng trường

Ngày 25/4, thông tin từ Công an xã Ea Phê (Đắk Lắk), đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo về việc nam sinh lớp 8 trên địa bàn bị 1 thanh niên xịt hơi cay vào mặt. Nạn nhân được xác định là em V.N.T. (13 tuổi, học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Ea Phê).

Nam sinh lớp 8 bị xịt hơi cay vào mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra khoảng 16h30 cách đây 2 ngày, em T. vừa ra khỏi cổng trường bị thanh niên đeo khẩu trang tiếp cận, nghi sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Sau vụ việc, nam thanh niên vội rời khỏi hiện trường.

Em T. có biểu hiện choáng váng sau khi bị xịt hơi cay vào mặt. Toàn bộ sự việc được camera nhà người dân ghi lại.

Theo cơ quan công an, qua xác minh ban đầu, em T. được cho rằng có trêu ghẹo 1 bạn nữ trong trường. Sau đó, người thân của bạn nữ đã đến để giải quyết mâu thuẫn bằng việc dùng bình xịt vào mặt nam sinh.

Nam thanh niên trong clip đã được cơ quan công an xác định danh tính, tuy nhiên, do người này hiện không có mặt ở địa phương nên chưa đến trụ sở làm việc. Công an xã Ea Phê sẽ thu thập, trưng cầu giám định đối với loại bình xịt này để làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.