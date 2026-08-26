Nam sinh lớp 11 ẵm 207 triệu đồng tiền thưởng

Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ tuyên dương, trao thưởng 162 lượt học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong năm học 2025-2026, Nghệ An có 2 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; 113 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (tăng 17 giải so với năm học trước).

Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao bằng khen tới em Nguyễn Hoàng Phương (Ảnh: Kim Oanh).

Địa phương này có 4 học sinh đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và 23 học sinh đạt giải tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc.

Tỉnh Nghệ An dành gần 2 tỷ đồng để khen thưởng học sinh có thành tích cao tại các cuộc thi thi quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong đó, riêng em Nguyễn Hoàng Phương (học sinh lớp 11A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) được thưởng 207 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao thưởng học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: Kim Oanh).

Cụ thể, nam sinh này được thưởng 93,6 triệu đồng đối với Huy chương bạc Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương, 90 triệu đồng Huy chương bạc Olympic Toán học Quốc tế. Đối với giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán, Hoàng Phương nhận mức thưởng 23,4 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng dành hơn 1,7 tỷ đồng khen thưởng các giáo viên có thành tích bồi dưỡng các học sinh đạt giải.