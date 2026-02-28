Nam sinh học cao đẳng trúng tuyển vào tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới

Sinh ra và lớn lên tại Cà Mau, Duy từng là sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Không chỉ có thành tích học tập tốt, nam sinh còn là Chi hội trưởng Chi hội CĐ CK22D, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

Thanh Duy (giữa) nhận bằng khen Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương cùng các sinh viên cùng trường (Ảnh: NVCC).

Bảng thành tích của Duy dày lên qua từng năm. Nam sinh từng đạt Sinh viên 5 tốt cấp Trường, cấp Thành và cấp Trung ương; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hai năm liên tiếp (2024, 2025); Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2024; giấy khen Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2025; cán bộ Hội tiêu biểu năm học 2023-2024…

Nhưng với Duy, dấu mốc đặc biệt nhất là khi nhận Bằng khen danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương hai năm liền và Bằng khen của UBND TPHCM.

“Đó là kết quả cho những nỗ lực phát triển bản thân ở nhiều phương diện. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một thanh niên thành phố trong thời đại mới”, Duy chia sẻ.

Thanh Duy (bên trái) trong hoạt động xuân tình nguyện (Ảnh: NVCC).

Con đường đến với Intel Việt Nam của Duy bắt đầu từ mong muốn được làm việc trong môi trường công nghệ hiện đại. Là sinh viên ngành Cơ khí hệ cao đẳng, Duy hiểu rõ đặc thù ngành đòi hỏi tay nghề thực tế và tính kỷ luật cao.

Hành trang của nam sinh không chỉ là kiến thức trên giảng đường mà còn là những giờ thực hành trong xưởng, hoạt động Đoàn - Hội và quá trình tự rèn luyện tác phong mỗi ngày.

“Tôi từng lo lắng bản thân sẽ gặp bất lợi khi cạnh tranh với các sinh viên học đại học. Nhưng chính suy nghĩ đó thôi thúc tôi phải nỗ lực nhiều hơn, học hỏi không ngừng và giữ thái độ cầu thị.

Tôi cho rằng giá trị của một người lao động nằm ở khả năng thích nghi, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì vượt qua thử thách”, Duy cho biết.

Hiện tại, Duy đảm nhận vị trí “Assembly Equipment Specialist” (chuyên viên thiết bị lắp ráp) trong bộ phận sản xuất. Công việc gắn với vận hành, kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm bán dẫn - lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và phối hợp nhóm chặt chẽ.

Theo Duy, môi trường tập đoàn đa quốc gia khắt khe nhưng đầy cơ hội. Điều khắt khe trước hết là ở quy trình chuẩn hóa, yêu cầu chính xác cao, còn cơ hội luôn được tìm thấy ở việc được tiếp cận công nghệ tiên tiến và học hỏi từ chuyên gia quốc tế .

Chân dung cựu sinh viên cao đẳng hiện làm việc tại tập đoàn công nghệ lớn (Ảnh: NVCC).

“Khi làm việc tại Intel Việt Nam, tôi tự rèn cho mình có một tác phong công nghiệp, kỷ luật nghiêm túc, tuân thủ các quy định, luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu và không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Sự rèn luyện ấy đã giúp tôi thích nghi khá tốt môi trường làm việc tại công ty cũng như là sự tin tưởng từ đồng nghiệp”, Thanh Duy cho hay.

Nhìn lại hành trình từ giảng đường cao đẳng đến môi trường công nghiệp bán dẫn, Duy cho rằng điều quan trọng nhất là tinh thần cầu tiến và kỷ luật.

"Nếu chúng ta giữ vững niềm tin, không ngừng rèn luyện tay nghề và tác phong chuyên nghiệp, thì bất kỳ người trẻ nào cũng có thể khẳng định mình trong môi trường quốc tế, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam”, Duy nhắn nhủ.

Yên San